Vă oferim un cuvânt înțelept al sfântului Părinte Petroniu Tănase, starețul de la Muntele Athos, despre cum să întâmpine creștinul restricțiile de astăzi impuse de unele autorități și cum să nu te lași compromis. RESTRICȚII ȘI COMPROMISURI | SF. PETRONIU TĂNASE

„Vor să creeze restricții”

Niciodată, Dumnezeu care l-a făcut pe om cu trebuință de mâncare și de lucruri, nu o să-l lase să moară de foame. De aceea și ăștia cu cipurile vor să creeze restricții, ca cei care nu vor să primească să nu poată vinde sau cumpăra și să fie siliți de nevoie să le accepte. Să nu faceți niciun compromis!

Noi, să ne ținem credința cea dreaptă în Dumnezeu, să ne gândim la suflet și la viața cea veșnică! Știm viețile sfinților și ale mucenicilor, cât au suferit ei ca să nu se lepede de Hristos. Poate ați citit ce au pățit și cei închiși în timpul comunismului, câtă batjocură și câte chinuri au îndurat. Cum au fost martirizați, dar nu s-au lepădat.

Să nu fim proști!

Să fim egoiști în sensul cel bun! Să mă gândesc la mine, la situația mea! Să nu fiu ca un prost și să mă trezesc cu stăpânirea vrăjmașului peste mine! Este o rugăciune în biserică: „Doamne, să nu râdă vrăjmașul de mine!”. Diavolul este dușmanul cel mai înverșunat al omului și omul, când face un păcat, face voia vrăjmașului. Iar el îl învață ca să facă rele, ca să cadă în stăpânirea lui. Omul e înșelat să facă lucruri rele în detrimentul celor bune și nu-și dă seama de treaba asta și își face rău, singur.

De aceea, avem Sf. Biserică, îi avem pe Sf. Părinți ca să-i lumineze pe credincioși. Avem rânduielile bisericești, sfintele slujbe și de ele depinde veșnicia noastră. Să-I cerem lui Dumnezeu: „Doamne, ajută-mă să nu cad!”. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu cu credință, El ne ajută.

Spun Sf. Părinți: „Când face omul un păcat, intră diavolul în el și primul lucru pe care îl face, îi întunecă mintea omului”. După aceea, îi sugerează să facă toate păcatele ca să-l facă cât mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și în general, toate relele pe care le face omul, el nu își dă seama de ele. Mintea lui e întunecată.

Libertatea în primejdie

Omul creștin, cu mintea sănătoasă, înțelege că Dumnezeu a pus în firea noastră o rânduială și se va împotrivi păcatului. Vedeți că e o lucrare drăcească cu cipurile astea. Vrăjmașul vrea să piardă pe cât mai mulți și cu desfrânările astea și cu milioanele de avorturi. Ești liber să-ți scoți ochii, să-ți tai o mână, un picior, să-ți spargi capul. Dar aceasta nu e libertate pentru că îți faci rău, singur. Libertatea este să-ți faci binele singur pentru că aceasta este și voia lui Dumnezeu. El i-a dat minte omului ca el să poată discearnă, să-și poată da seama ce e bine și ce e rău și să nu facă răul că e în paguba lui.

Poporul român a ajutat mult Athosul. Nu există mănăstire care să nu fi primit ajutoare din partea Țării Române. Însă, din cauza bunătății lor sufletești, românii nu sunt prețuiți cum trebuie…

(Extras din Revista Atitudini Nr. 76)