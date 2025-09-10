Vă invităm să vizionați o conferință a Mitropolitului Athanasie de Limassol, despre marea Iubire a lui Dumnezeu față de om, care vă va da putere să vedeți lumina de dincolo de nori. Ascultați cuvinte minunate din învățăturile marilor sfinți athoniți, pe care Părintele Mitropolit i-a cunoscut personal. IPS ATHANASIE DE LIMASSOL | CUVINTE DE MARE FOLOS SUFLETESC | CONFERINȚĂ
Vizionare plăcută!
