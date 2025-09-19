Ce haine vor purta cei care trec în ceruri? Vă oferim un cuvânt adânc al Pr. Arhim. Athanasie de Mitilene, despre importanța neamurilor pentru fiecare om născut pe pământ, dar și despre importanța transcenderii lor. CU CE HAINE VOM FI ÎMBRĂCAȚI DINCOLO? PR. ATHANASIE
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.