Ce haine vor purta cei care trec în ceruri? Vă oferim un cuvânt adânc al Pr. Arhim. Athanasie de Mitilene, despre importanța neamurilor pentru fiecare om născut pe pământ, dar și despre importanța transcenderii lor. CU CE HAINE VOM FI ÎMBRĂCAȚI DINCOLO? PR. ATHANASIE

Vizionare cu folos!