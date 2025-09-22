Vă invităm să urmăriți o omilie importantă și profundă a Mitropolitului Ierotheos Vlachos, despre Facere. Cum a creat Dumnezeu zidirea? Aflați adevărata învățătură ortodoxă care se distinge de ereziile și curentele filosofice ce au apărut de-a lungul timpului. A CREAT DUMNEZEU RĂUL? IPS IEROTHEOS | DESPRE CREAȚIE
Vizionare cu folos!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.