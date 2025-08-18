SIROPUL DE PIN DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

Proaspăt, răcoros, tămăduitor – acesta este siropul de pin, preparat cu multă rugăciune și dragoste de către maicile de la mănăstirea Paltin. SIROPUL DE BRAD DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN
Mugurul de pin, cules de către măicuțe, din pădurile seculare ale munților Neamțului, sfințiți de roua rugăciunilor atâtor cuvioși și pustnici, este cunoscut pentru efectul său benefic asupra aparatului respirator, tratând diverse probleme bronho-pulmonare. Bun nu doar la gust, ci și în viroze, siropul de pin vă sta la dispoziție în magazinele BioPaltin ale Fundației „Justin Pârvu”, deservită de către maicile de la mănăstirea Paltin.
Pentru comenzi accesași pagina: BioPaltin
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.