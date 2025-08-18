SIROPUL DE PIN DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

Proaspăt, răcoros, tămăduitor – acesta este siropul de pin, preparat cu multă rugăciune și dragoste de către maicile de la mănăstirea Paltin. SIROPUL DE BRAD DE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

Mugurul de pin, cules de către măicuțe, din pădurile seculare ale munților Neamțului, sfințiți de roua rugăciunilor atâtor cuvioși și pustnici, este cunoscut pentru efectul său benefic asupra aparatului respirator, tratând diverse probleme bronho-pulmonare. Bun nu doar la gust, ci și în viroze, siropul de pin vă sta la dispoziție în magazinele BioPaltin ale Fundației „Justin Pârvu”, deservită de către maicile de la mănăstirea Paltin.

Pentru comenzi accesași pagina: BioPaltin