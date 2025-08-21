Vă invităm să vizionați un emoționant documentar cu și despre regretatul Părinte Gherontie Puiu, Starețul mănăstirii Caraiman de la Bușteni. O emisiune realizată de Corina Chiriac. PR. GHERONTIE PUIU – COPILUL MAICII DOMNULUI | DOCUMENTAR
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.