Astăzi, la 53 de ani de la trecerea la Domnul a marelui scriitor și gânditor român, Nichifor Crainic, vă oferim o poezie încântătoare, numită: „Laudă”. O laudă lui Dumnezeu, din care transpare frumusețea mistică a credinței în Dumnezeu. METANIE LUI DUMNEZEU | NICHIFOR CRAINIC

Un mugur de carne fierbinte.

Mă scalzi și pe mine în unda luminii

Tu, cel ce te ascunzi în eterna-Ți amiază

Oceanul de somn ce icnind fără voie

Dar sunt nerăspunsa-ntrebare.

Sunt duh învălit în năluca de humă,

Roiesc mai presus de arhangheli și astre

Căci toate izvoadele umbrelor noastre

Îmi dete din carnea-i vremelnica formă,

Nici maica nu știe ce tainică normă

Tu cugeți, se naște; voiești și durează;

Prind coaja de carne din spațiu.

Și-asemeni cu apa ce-ngheață pe jgheaburi

De Tine mi-e foame, de Tine mi-e sete,

Fac dâră de umbră acestei planete

Cu spuma de soare pe creste;

Și-n saltul credinței gustând veșnicia,

Din pulberea lumii îmi strig bucuria

Că sunt întru Cel care este!