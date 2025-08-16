Din manualele de teologie aflăm că doar Dumnezeu Cel necreat este omniprezent. Cum poate însă Maica Domnului, și sfinții, să ajute atâția oameni deodată și să facă atâtea minuni? Aflați răspunsul simplu în tâlcuirea Părintelui Athanasie de Mitilene. ESTE MAICA DOMNULUI OMNIPREZENTĂ? ARHIM. ATHANASIE

Vizionare cu folos!