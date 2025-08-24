Vă invităm să vizionați un amuzant dar inteligent film, realizat de către copiii din tabăra de creație pentru copii de la Mănăstirea Paltin. Filmul reflectă pe alocuri realitatea socială din zilele noastre, exprimată prin inima și mintea unui copil. DOAMNA FRAUDĂ | FILM | PARODIE
Vizionare plăcută!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.