Vă invităm să vizionați un minunat interviu, dintr-o lume de poveste, desprinsă din Rai, despre liniștea sufletească , mult râvnită azi de toți. Ne vorbește Părintele Galaction Dominte, starețul mănăstirii Botoș. DESPRE LINIȘTEA SUFLETEASCĂ CU PR. GALACTION

Vizionare plăcută!