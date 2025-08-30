Vă invităm să vizionați un minunat interviu, dintr-o lume de poveste, desprinsă din Rai, despre liniștea sufletească , mult râvnită azi de toți. Ne vorbește Părintele Galaction Dominte, starețul mănăstirii Botoș. DESPRE LINIȘTEA SUFLETEASCĂ CU PR. GALACTION
Vizionare plăcută!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.