Oferim un cuvânt de povățuire mamelor însărcinate sau care își alăptează pruncii. De ce este dăunător laptele la cutie și de ce este importantă educația fătului din pântece, aflați în sfatul plin de iubire al Sf. Paisie Aghioritul. ALĂPTAȚI CU LAPTE MATERN | SF. PAISIE AGHIORITUL

Copilul se educă din pântece

Educația copilului începe din pântecele mamei. Dacă femeia însărcinată se supără și se mâhnește, atunci și pruncul se tulbură înlăuntrul ei. Iar dacă se roagă și trăiește duhovnicește, atunci pruncușorul din pântecele ei se sfințește. De aceea, femeia când e însărcinată, trebuie să spună «Doamne Iisuse…», să citească puțin din Evanghelie, să psalmodieze, să nu se neliniștească.

Dar și ceilalți să fie cu luare-aminte, să nu o mâhnească. Și astfel, copilul care se va naște va fi sfințit. Iar părinții nu vor avea necazuri cu el nici când e mic, nici când va crește mare.

Laptele bun de alăptat

Apoi, după ce se naște copilul, pe cât se poate, mama trebuie să-l alăpteze cât mai multă vreme. Laptele mamei dă sănătate pruncilor. Copiii, când sunt alăptați, nu sug numai lapte, ci și dragoste, afecțiune, mângâiere, siguranță și astfel își formează un caracter puternic.

Dar și pe mamă o ajută alăptarea. Atunci când mamele nu-și alăptează pruncii, apar anumite probleme în organismul lor, și se poate ajunge chiar până la tăierea sânului. Mai demult, o mamă putea să alăpteze copilul vecinei dacă aceea nu avea lapte. Pe când astăzi, multor mame le vine greu să-și alăpteze și proprii copii!

Mama care se lenevește și nu-și alăptează pruncul, transmite lenevia acesta și copilului ei. Mai demult, cutiile de lapte concentrat aveau desenate pe ele o mamă cu un prunc în brațe. Acum au o mamă cu niște flori în brațe! Mamele nu-și mai alăptează copiii, iar aceștia cresc nemângâiați. Și atunci, cine o să le dea afecțiune și dragoste? Cutia cu lapte de vacă?

Copiii sug din sticla «înghețată» și le îngheață și lor inima. Apoi, când cresc, caută mângâiere în sticla de la cârciumă. Beau ca să-și uite de griji și așa ajung alcoolici. Copiii când nu primesc afecțiune, nu vor avea nici ei de unde să dăruiască afecțiune și așa o ținem lanț. Apoi vin mamele la mine: «Părinte, roagă-te pentru copilul meu că a luat-o pe căi greșite!»”.

Când copiii văd că părinții lor se iubesc și se prețuiesc, că se poartă cu bună cuviință și se roagă, toate acestea se întipăresc în sufletul lor. De aceea spun că cea mai bună moștenire pe care le-o pot lăsa copiilor este evlavia lor”.

(Extras din cartea „Sfantul Paisie Aghioritul isi face autobiografia”, de Mitrop. Ierotheos Vlachos)