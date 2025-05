Mănăstirea Sfintei Ecaterina din Sinai, Egipt, trece prin momente dificile zilele acestea, îngrijorând întreaga lume ortodoxă și nu numai. MĂNĂSTIREA SINAI ÎN PERICOL | INTERVENȚIA PATRIARHIEI IERUSALIMULUI

Confiscarea mănăstirii Sf. Ecaterina din Sinai?

O decizie judecătorească a unei curți de apel egiptene, emisă pe 28 mai 2025, a stârnit îngrijorări majore în rândul comunității ortodoxe și al autorităților grecești, din cauza presupuselor intenții ale statului egiptean de a confisca proprietățile Mănăstirii Sfânta Ecaterina și de a transforma mănăstirea într-un muzeu sau atracție turistică. Mănăstirea, fondată în secolul al VI-lea de împăratul Iustinian, este una din cele mai vechi și mai importante centre monastice creștine din lume și totodată sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, cunoscut pentru colecția sa unică de manuscrise și icoane, precum și pentru semnificația sa spirituală. Mănăstirea Sf. Ecaterina este întemeiată chiar pe locul unde Dumnezeu S-a arătat lui Moise în Rugul Aprins.

Ce s-a întâmplat mai exact? Curtea de apel din Ismailia a decis că terenurile din jurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina sunt proprietate de stat, deoarece nu ar exista documente valide de proprietate. Aceasta ar implica transferul proprietăților mănăstirii către statul egiptean, iar călugării ar rămâne doar ca „chiriași” pentru activități religioase, sub controlul autorităților egiptene.

Reacții internaționale

Cu toate acestea, autoritățile egiptene au negat intenția de a închide mănăstirea, afirmând că aceasta continuă să funcționeze normal. Președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a reafirmat angajamentul țării de a proteja Mănăstirea Sfânta Ecaterina în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis la Atena. (sursa: aici).

Egiptul sugerează că nu există o intenție de a închide mănăstirea sau de a evacua călugării, ci doar de a reglementa juridic statutul terenurilor din jur. Totuși, lipsa publicării complete a deciziei judecătorești alimentează speculațiile. Temerile sunt astfel îndreptățite pentru Biserica Greacă iar decizia Curții a surprins guvernul grec, care așteaptă publicarea completă a documentului pentru a formula o poziție oficială.

Nenumărate instituții bisericești și laice au condamnat decizia Curții egiptene: Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Ecumenică, Biserica Greacă, UNESCO, considerând-o o amenințare la adresa patrimoniului cultural și a libertăților religioase.

Decizia controversată vine în contextul unui proiect guvernamental egiptean de dezvoltare turistică în zona Sinai, care vizează creșterea numărului de vizitatori la Muntele Sinai. Există temeri că mănăstirea ar putea pierde autonomia, ce include protecția acordată printr-un document istoric, Ashtiname, semnat de „profetul” Mahomed, care garantează protecția călugărilor creștini din Sinai.

Declarația PF Teofil, Patriarh al Bisericii Ierusalimului

În acest sens, Patriarhia Ierusalimului, în jurisdicția căreia se află canonic Mănăstirea Sf. Ecaterina din Sinai, a reacționat vehement, manifestându-și justificatele îngrijorări, din care cităm în parte:

„Cu inimile pline de durere și cu duhul smerit, am aflat despre hotărârea instanței egiptene de a revendica părți din pământurile ce înconjoară Mănăstirea Sfânta Ecaterina, situată la poalele Muntelui Sinai, locul în care Dumnezeu S-a arătat lui Moise în Rugul aprins. Această mănăstire, ridicată în secolul al VI-lea, este cea mai veche mănăstire creștină locuită neîntrerupt și adăpostește moaștele sfintei mucenițe Ecaterina din Alexandria.

Ca păzitori ai tradiției apostolice și ai moștenirii duhovnicești, reafirmăm cu tărie dreptul nostru canonic asupra acestui loc sfânt. Mănăstirea Sfânta Ecaterina se află sub protecția și jurisdicția Patriarhiei Ierusalimului, iar orice încercare de a submina acest statut este o ofensă adusă nu doar Bisericii noastre, ci întregii Ortodoxii.

În fața acestei încercări, apelăm la autoritățile egiptene și la toți cei ce iubesc dreptatea și adevărul să vegheze asupra respectării statutului canonic al mănăstirii. Este datoria noastră să păstrăm nealterată continuitatea cultului ortodox în acest loc sfințit, așa cum au făcut strămoșii noștri de-a lungul secolelor.

În încheiere, cerem rugăciuni pentru întărirea fraților noștri din Sinai și pentru ca voința lui Dumnezeu să se împlinească în toate.

Sursa: aici

Reacția PS Damian, stareț al mănăstirii Sf. Ecaterina, Sinai

Îngrijorările sunt confirmate și de către PS Damianos, Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rait și starețul mănăstirii Sf. Ecaterina, care a acordat un interviu telefonic pentru publicația, The national herald:

În prezent, în mănăstire viețuiesc 20 de călugări. Arhiepiscopul Damianos se află în prezent în Cairo, Egipt, de unde a acordat interviul telefonic, afirmând:

„De peste zece ani, suntem într-un du-te-vino prin instanțe, deoarece dreptul nostru de proprietate asupra acestui pământ arid – pe care l-am considerat întotdeauna al nostru, ne este contestat. Ne-am trezit prinși în tulburări, în perioada revoltelor fanatice musulmane, și au început să ne considere invadatori, ca și cum am fi cumpărat recent aceste terenuri, așa cum au făcut alții în mod ilegal.

Autoritățile ne acuză de uzucapiune și chiar ne cer să plătim pentru asta. În acest moment, nu există niciun avocat grec în Egipt care să vorbească limba greacă pentru a ne apăra”.

Întrebat ce intenționează să facă în continuare, Preasfinția sa a răspuns: „În ultima vreme, în această situație, am început să ne exprimăm frustrarea și am spus: fie ne oferiți o soluție, fie vom închide mănăstirea. Dar nu am intenționat niciodată cu adevărat să o închidem. Nu am vrut să provocăm tulburări sau să punem în pericol întreaga activitate a turismului internațional, nici să le facem rău egiptenilor.”

Reacția Patriarhiei Ecumenice

De asemenea și Patriarhia Constantinopolului a reacționat, îndemnând la rugăciune pentru liniștirea situației din Sinai.

„Exprimăm solidaritatea noastră deplină cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Damianos al Sinaiului și cu obștea monahală a mănăstirii, care se confruntă cu această provocare fără precedent. Facem apel la autoritățile egiptene să respecte statutul sacru al mănăstirii și să se angajeze într-un dialog constructiv cu Arhiepiscopia Sinaiului pentru a clarifica această decizie și pentru a asigura protecția drepturilor și misiunii sale religioase”. A declarat PF Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol. Sursa: aici