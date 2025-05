Un medic chirurg din Statele Unite ne împărtășește experiența sa pilduitoare cu Părintele Efrem din Arizona, duhovnicul său. Aflați cum și-a salvat un pacient din terapie intensivă, cu ajutorul ascultării și canonului dat de părintele său duhovnicesc. CANONUL ȘI ASCULTAREA DE DUHOVNIC | MEDIC PAUL TSAHAKIS

Canonul de la Duhovnic

Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat (de la Părintele Efrem) a fost să fim ortodocși adevărați, să oferim privegheri atât în biserici și în mănăstiri, cât și la nivel individual, să avem propriile noastre mănăstiri în casele și în inimile noastre, să nu ne fie frică să ne rugăm noaptea, să găsim timp noaptea ca să ne rugăm, să zicem rugăciunea „Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă”, „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi”.

Mulți oameni vorbesc despre rugăciunea lui Iisus, dar nu o rostesc. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat a fost să o încep. M-a învățat și despre metanii și închinăciuni. Închinăciunile duc la rugăciune. Închinăciunea era ceva nou pentru mine. El mi-a spus că ar trebui să fac 200 de închinăciuni, 3 metanii și alte lucruri în fiecare zi.

Nu am făcut nimic aproape 2 luni, pentru că deja mă trezeam la ora 3 jumătate dimineața. M-am gândit: Ei bine, cum ar fi să mă trezesc la ora 2 jumătate? Așa că am avut o atitudine nepotrivită la început.

„Pacientul dumneavoastră și-a revenit!”

Într-o zi, în sala de recuperare, pacientul meu a făcut un accident vascular cerebral. Nu mi se mai întâmplase niciodată asta. Eram foarte îngrijorat.

Am intrat într-o cameră și am făcut o sută de închinăciuni la rând. Imediat ce am făcut-o pe cea de-a doua sută, telefonul meu a sunat, iar asistenta mi-a spus: „Nu știu ce s-a întâmplat, dar pacientul dumneavoastră și-a revenit”. În mintea mea era doar fața părintelui. Așa că aveam 200 de închinăciuni pe zi, timp de două luni, ca să mă revanșez. Am întrebat mai mulți preoți: „Credeți că ar trebui să mă revanșez?”. Mi-au spus: „Cred că omul acesta este un sfânt. Trebuie să faci ceea ce ți-a spus să faci”.

Am învățat o lecție foarte importantă atunci. Dacă părintele duhovnic îți spune să faci ceva, ar trebui să faci. El este luminat de Dumnezeu.

Așa că Sf. Efrem ne-a învățat despre rugăciune, închinăciuni, Sf. Taine, Sf. Scripturi. Ne-a spus să învățăm despre viețile sfinților și să nu judecăm, să iertăm repede și să nu atribuim niciodată orice lucru am face, propriei persoane. Să-ți amintești mereu că tu ești cauza tuturor problemelor din viața ta, nu ceilalți!

