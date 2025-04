Posted on

Un cuvânt adresat cu durere pentru omul de azi, ce pare mai actual ca oricând. Să ascultăm avertizările și îndemnurile Părintelui Justin, care a iubit România cu prețul vieții sale. VIN VREMURI GRELE | PR. JUSTIN PÂRVU

Ce facem în vreme de prigoană?

De acum, vin niște vremuri grele! Trebuie să ne apropiem de pământ tot mai mult, să ne facem căsuța acolo, să avem bisericuța, acolo, cu mormintele.

Ce făceau creștinii noștri de altădată când veneau năvălitorii? Întâi, își luau targa cu Sfânta Sfintelor, își luau altarul, toată cutia cu cele sfinte și se retrăgeau în munți. Acolo, părintele făcea slujbă, făcea Sfânta Liturghie și așa trăiau creștinii noștri două, trei luni până se retrăgeau năvălitorii și iarăși reveneau în sat, pregăteau mormintele părinților lor, sărbătoreau Învierea sau Nașterea Domnului.

Cam asta a fost toată viața creștinului ortodox. Precum se știe, el a fost poarta de apărare a Europei Occidentale. Aici, creștinul ortodox a fost cu sabia în mână. Prinții din Occident se certau de la dorințele lor de stăpânire personală. Aici, Ștefan cel Mare era apostolul cetății care apăra intrarea năvălitorilor în Occident. Civilizația și cultura pe care o au acum occidentalii este în cea mai mare parte jertfa eroismului românilor din acest arc carpatic.

România defăimată de Occident

Parcă ți-e milă când vezi că astăzi, România este așa de greu recunoscută de cei din Europa. Parcă, n-ar fi din Europa. Cum spunea și Nae Ionescu – și nu-i dădeam crezare – când spunea: „Ce să căutăm noi la cenușa din Occident?”. Deci, dacă atunci era cenușă, acum ce să mai zicem? E plin de musulmani, protestanți și pe ici-acolo câte un catolic.

Îmi spunea cineva că astăzi de vreo sărbătoare, vezi vreo doi-trei bătrâni, iar restul intră cu mâinile la spate, privesc dreapta-stânga, se minunează de străduința strămoșilor lor, fotografiază și cu asta se termină totul. Viață creștină, nu mai este. Este pierdută cu totul.

Ce ai făcut pentru nația ta?

Să lăsăm deoparte toate interesele acestea mici, personale, pentru interesul comun de a duce mai departe idealurile creștine! O să ne întrebe Mântuitorul la Judecată cât am postit, cât am privegheat, cât ne-am rugat și în același timp o să ne întrebe ce am făcut pentru nația aceasta în care ne-am născut? Pentru că noi nu ne mântuim singuri, ci cu toată nația și cu tot neamul nostru. La Judecată, vom fi acolo cu toții: monahi, preoți, credincioși și ne vom bucura împreună de binecuvântarea lui Dumnezeu sau de blestemul Lui.

Deci, căutați să fiți cât mai apropiați de aceste adevăruri frumoase, de aceste zile frumoase care ne sunt hărăzite! Urcam pe serpentinele astea și mă uitam în vale și parcă eram în altă lume. Și ori de câte ori vin aici, mă simt mai tânăr, mai bogat și mai întărit pentru încă o jumătate de an sau un an.

Puterea Maicii Domnului

Dragii mei, Maica Domnului de la Boian, Maica Domnului de aici de la Rarău și cea de la Giurgiu, sunt trei sfinte icoane care ne anunță mereu: fie bucurie, fie durere, fie mângâiere.

Dar știm un singur lucru: că Maica Domnului ne ocrotește în toată vremea. De aceea, să ne rugăm permanent ei! Să ne aibă mereu în ocrotirea ei, să vină cu rugăciunea ei la Fiul său ca să ne apere de toate greutățile și primejdiile care apar la orizontul acestei țări, al acestui neam.

