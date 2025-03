Posted on

Sf. Efrem Katunakiotul ne explică de ce uneori nu simțim nimic duhovnicesc la rugăciune, nu simțim harul și nu ne găsim pacea. Aflați cât folos poate aduce ascultarea și lăsarea în mâna povățuitorului duhovnicesc. Aceștia pot spori asemenea marilor asceți. JUDECAREA STAREȚULUI|DUHOVNICULUI ALUNGĂ RUGĂCIUNEA

Îl judeci pe Stareț sau Duhovnic, Îl judeci pe Dumnezeu

,,Cândva l-am judecat pe stareț în ceva. Seara, când m-am dus să fac rugăciune, văd zid în fața mea. Nu puteam să înaintez. ˂˂Doamne Iisuse Hristoase…Doamne Iisuse Hristoase…˃˃ – nu aflu nimic. Toate închise. Nici o legătură cu Dumnezeu, după ce mai înainte mă scăldasem în iubirea Lui”.

˂˂Am făcut vreo greșeală˃˃, mă gândeam. Undeva greșisem. Am început să mă cercetez pe sine, pornind de la ziua dinainte: unde am mers, ce-am făcut, ce-am spus. Până la urmă am aflat: îl judecasem pe Starețul meu.

Alungarea gândurilor de judecată

Ziua următoare era duminică, trebuia să slujesc. Acum ce să fac? Rugăciune. ˂˂Dumnezeul meu am păcătuit. Iartă-mă că l-am judecat pe starețul meu. Am greșit. Cer iertare˃˃. Nimic. ˂˂Bine, dar pentru mine nu este iertare: Nu există iartă-mă?˃˃ Nimic. ˂˂Pe Petru Doamne care s-a lepădat de Tine, l-ai iertat. Eu nu m-am lepădat de tine. Am fost amăgit și l-am judecat pe Starețul meu. Acum pun metanie Cer iertare˃˃. Nimic.

Apuc din nou șiragul de metanii. Rugăciunea nu înaintează. Ușa-închisă. Am început să plâng. Șiroiau lacrimile râuri. ˂˂Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu este pentru mine iertare. Dumnezeul milei și al îndurărilor ești. Nu mă ierți? De-a lungul veacurilor au fost atâția și atâția oameni care au greșit și pe care, după ce s-au pocăit i-ai iertat. Pe Noii Mucenici care se lepădaseră de tine și se turciseră, i-ai primit. Iartă-mă Preabunule, mă pocăiesc!˃˃.

Orice judecată este vătămătoare

Trei ceasuri s-au scurs astfel, în haos și întuneric. Am isprăvit toată slujba Duminicii în lacrimi. La sfârșit simt o pace, o dulceață, o bucurie înlăuntrul meu. A început să se rostească rugăciunea. ˂˂Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă˃˃. ˂˂A! Bine!˃˃ am spus, și m înaintat în Liturghie.

Orice judecată este vătămătoare, dar să-l judeci pe stareț, este ca și când L-ai judeca pe Însuși Dumnezeu! Luați aminte spre câștigul duhovnicesc. Nu judecați pe nimeni”.

(Extras din „Monah Iosif Vatopedinul – Ne vorbește Părintele Efrem Katunakiotul”, pp.66-67)