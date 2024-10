Posted on

Duminică, 13 octombrie, ora 12.00, după slujba Sfintei Liturghii, la Mănăstirea Paltin va avea loc lansarea cărții doamnei Galina Răduleanu, medic psihiatru și pătimitoare în temnițele comuniste: „Întoarcerea în adâncuri, după aproape un secol”. Doamna Galina va adresa un scurt cuvânt de prezentare a memoriilor sale evocate cu mult talent scriitoricesc în cartea domniei sale. DR. GALINA RĂDULEANU | LANSARE DE CARTE LA MĂNĂSTIREA PALTIN

Cartea poate fi comandată on-line și aici

Cuvânt din prefața cărții:

Memoriile mele sunt un fel de spovedanie publică având cuprinse în ele atât viața mea de aproape un secol, cât și pe cea a țării.

Aș porni de la cuvintele rostite de unul din modelele mele din închisoare, o prietenă care la despărțirea din gara de nord, mi-a spus: „Să rămâi așa cum ești!”. Sunt vorbele de care ar trebui fiecare din noi să țină seama, mai ales la început de drum. Tot în acest sens mi-amintesc de mănăstirea Sucevița, unde într-un pelerinaj din anii adolescenței, tata mi-a arătat pe peretele exterior Scara Sfântului Ioan Scărarul, subliniindu-mi: „Și de pe ultima treaptă se poate cădea”. „Care?” am întrebat. „Cea a mândriei și mai ales a mândriei smereniei”.

Eram la început de viață și nu înțelegeam profunzimea acestor cuvinte, fiind și departe de noțiunea de smerenie și de ascultare. „Facă-se voia mea” a fost una din dominantele vieții mele. În acest sens, am cerut destul de imperativ: „Doamne, te rog să nu-mi dai o viață plictisitoare!”.

Memorii revelatoare

Citindu-mi memoriile, veți constata că Dumnezeu mi-a îndeplinit dorința, dar din fericire, însoțită cu intervenții salvatoare. Așa încât, ori de câte ori am fost luată de vârtejul lumii, fiind pe punctul de a-mi pierde cărarea, mi „s-au tăiat” cu fermitate devierile negative. Abia acum, rescriindu-mi existența, înțeleg semnificația benefică a atâtor lovituri, ca eliminarea, închisoarea, pierderea atâtor ființe dragi și multe altele.

Toate, dar absolut toate au avut ca scop salvarea mea (la fel ca și a fiecărui suflet). Acum îmi dau seama că punctul maxim pe care fiecare dintre noi trebuie să-l atingă, este cel spus mie de un țăran bătrân, bolnav și aproape părăsit: „Doamna doctor, să știți că niciun fir de păr, nu-l putem ridica fără voia lui Dumnezeu”.

Acest lucru l-am înțeles mult mai târziu, după ce am beneficiat de suferința vindecătoare.

Sfârșitul voii proprii

Recent și aparent întâmplător, l-am auzit pe părintele Iachint de la Putna într-un interviu transmițându-ne o vorbă adâncă: „Suferința se dă la cei aleși”. Din acest punct de vedere, țara noastră, dar și existența mea am fost „privilegiate”.

Rescriindu-mii în prezent existența, am fost în permanență urmărită obsesiv de cea a sfârșitului meu pământesc. Însă, după doi ani de parcurgeri ale atâtor cărări din trecut, am ajuns la impresia unui anume sfârșit de viață și se pare a unui nou început în care să-mi desfășor zilele sub: „facă-se voia Ta”.

La asta, a contribuit crâmpeiul de viață parcurs spre sfârșit, cât mai ales revelația adusă de cartea Sfântului Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Totul a dus la înțelegerea cuvintelor trăite de cei din închisoarea Aiud: „Dacă ai credință într-un Dumnezeu atotbun, atotputernic și înțelept, atunci tot ce-ți dă El, este lucrul cel mai bun care ți se potrivește”.