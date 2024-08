Minunea mă ajută în credință, îmi întărește credința. Minuni poate face și un păgân, minuni face și un vrăjitor. Sunt vrăjitori care fac minuni rele, să zicem, și tu crezi în ele și în puterea lor, dar asta nu te duce la credință.

Cu toții dorim să vedem minuni în viața noastră. Dar unele sunt ca să ne întărim în credință și să simțim prezența Domnului, iar altele doar ca să ne satisfacă poftele și ego-ul. Aflați care sunt minunile de la Dumnezeu și care de la diavoli, în cuvântul de mai jos. UNELE MINUNI NU SUNT DE LA DUMNEZEU. PR. GHEORGHE CALCIU

Pot face păgânii minuni?

Noi însă am deviat puțin sensul minunii în înțelesul că dorim ca minunea să fie prezentă în viața noastră mereu. De aceea, alergăm în toate părțile și mărturisesc că și eu sunt atras de minune. Soția mea a fost la Mănăstirea Schimbarea la Față și acolo era icoana Maicii Domnului care a plâns cu lacrimi de mir și a adus vată înmuiată în lacrimile Maicii Domnului, cu un mir foarte frumos mirositor. Am luat și eu, am dat și altora pentru că, într-adevăr, simt că minunea mă ajută.

Minunea mă ajută în credință, îmi întărește credința. Minuni poate face și un păgân, minuni face și un vrăjitor. Sunt vrăjitori care fac minuni rele, să zicem, și tu crezi în ele și în puterea lor, dar asta nu te duce la credință. Dacă minunea nu îți întărește credința, ea nu este în Iisus Hristos, ea nu este pentru Dumnezeu. Toate minunile menționate în Sfânta Scriptură sunt pentru salvarea noastră. Toate minunile acestea încearcă și vin ca un argument vizibil pentru noi ca să credem într-un Dumnezeu Atotputernic chiar dacă este nevăzut.

Să atingem limitele dumnezeirii!

Iubiți credincioși, căutați-L pe Dumnezeu, dar nu vă clătinați credința în El! Căutați puterea lui Dumnezeu care se manifestă în natură, dar nu ziceți: „Dacă nu se manifestă, nu pot să cred. Am nevoie permanent de minune”. Minunea este numai un ajutător al credinței noastre.

Credința noastră se întemeiază pe rugăciune, pe meditație, pe participare la Liturghie, pe împărtășirea cu toate tainele Bisericii noastre, prin înălțarea noastră spirituală deasupra lucrurilor materiale, prin acest zbor duhovnicesc pe care îl facem și care ne ajută să ieșim din această lume.

Să atingem limitele dumnezeirii! Să intrăm într-un contact mistic cu Dumnezeu, adică la hotarul în care Dumnezeu ni se explică nouă! Acolo să ajungem, ca în inima noastră să coboare în mod nevăzut harul Domnului. Sunt convins că fiecare a experimentat această prezență a harului Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. De cele mai multe ori, experimentăm această prezență a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în mari necazuri. Atunci plângem, atunci ne închinăm la icoane, atunci rugăm pe Dumnezeu să ne consoleze și harul Duhului Sfânt coboară în inima noastră și sufletul se liniștește. Și ieșim adesea de la rugăciune sau de la biserică, schimbați sufletește.

În 15 minute, am devenit credincios

Acum când am fost în Canada, am întâlnit la Universitatea din Toronto un tânăr student care este președinte al Asociației Studenților Români din Toronto și care spunea. „Părinte, acum două luni am venit la biserică. Am fost crescut într-o familie cu niște părinți care, la rândul lor, au fost crescuți dintr-o altă familie de oameni politizați care nu mi-au spus niciodată nimic de Dumnezeu. Credeam, mergeam la biserică, vedeam lumea că se roagă, mă rugam și eu, dar nu știam să mă rog. Nici nu știam dacă mă rog.

Și într-o zi, spunea, acum două luni, am avut un necaz sufletesc și am îngenuncheat și am spus: Doamne, ajută-mă! Și când mă rugam, simțeam că mă luminam. Cu cât mă rugam, simțeam că în inima mea, ceva se schimbă. A fost o schimbare fulgerătoare. În 15 minute, spunea el, m-am schimbat. În 15 minute, am devenit credincios”. Și în momentul de față este un predicator al lui Dumnezeu printre studenți.

Așa că, Dumnezeu lucrează minuni văzute și minuni nevăzute. Adevăratele minuni sunt acelea care cad în inima noastră de piatră și o transformă în inimă de carne caldă, pulsând pentru Hristos și pentru semeni. Să dea Dumnezeu ca orice împietrire a inimii dumneavoastră să fie topită azi prin cuvântul Domnului, ca orice nepăsare a inimii să se transforme într-o înduioșare care să vă umple sufletul de dragoste, de vibrație spirituală și să înece mintea într-o altă lumină decât lumina lumii acesteia, lumina cea mântuitoare a lui Hristos! Amin[1]!

