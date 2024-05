Posted on

După mine, Părintele Dionisie este un mare sfânt și rugăciunile lui, cred că au mare îndrăzneală la Dumnezeu.

Un cuvânt cu autoritate duhovnicească despre sfințenia Părintelui Dionisie Ignat, românul cu chip sfințit de la Muntele Athos.Nădăjduim ca Părintele Dionisie să fie cât mai recent canonizat de Biserică. PR. EFREM VATOPEDINUL DESPRE PR. DIONISIE IGNAT



„După ce am ajuns stareț, îl spovedeam”

… Vă rugăm, în încheiere, să ne spuneți câteva cuvinte și despre părintele Dionisie Ignat, „fratele geamăn” al părintelui Ioan și părintele său duhovnicesc, care s-a nevoit la Chilia „Sf. Gheorghe” Colciu.

Părintele Dionisie era omul ascultării. Era într-o ascultare desăvârșită față de părinții duhovnicești de la mănăstire. Niciodată nu spunea „nu”. După ce am ajuns stareț, îl spovedeam. Era foarte atent să aibă mereu încuviințarea conducerii mănăstirii, atunci când dorea să iasă din mănăstire. M-a impresionat mult când l-am cunoscut. Venise la mănăstire, la Vatopedi și deși auzisem despre el că este un bătrân plin de har, m-a surprins că în timp ce vorbea cu niște părinți de le noi despre smerenie (pentru că acesta era subiectul lui preferat), s-a simțit în jurul lui o bună mireasmă. Eram 5-6 frați de față și am început să ne întrebăm ce se întâmplă. La sfârșit, i-am făcut metanie și când i-am sărutat mâna am simțit aceeași mireasmă. Mâna lui răspândea mireasmă. Acest lucru l-am simțit de mai multe ori în preajma lui.

Un mare sfânt

Spre sfârșitul vieții era orb, deja. Odată am mers la chilia lui să-l văd. Avea chilia undeva la al doilea nivel, dacă putem spune așa, iar dedesubt era grajdul de mulari. Atunci i-am zis: „Gheronda, acum că aveți și alte chilii care au și toaletă, de ce nu vă mutați într-o chilie mai jos ca să nu fie nevoie să urcați, mai ales că sunteți și orb și bolnav?”. Părintele i-a rugat pe toți cei care erau de față să iasă afară, apoi mi-a spus. „Gheronda, nu plec din această chilie, pentru că atunci când am venit ca frate începător, m-a însoțit starețul meu până aici și mi-a zis: «O să stai aici până îți vei da sufletul!». De aceea, nu plec de aici”.

Acesta era bătrânul Dionisie, a cărui viață a fost ca o bună mireasmă a lui Hristos. O mireasmă sfințită prin care a slăvit și Sfântul Munte al Athonului, dar și țara care l-a născut.

De curând, am fost prezent la deshumarea osemintelor sale, care sunt de culoarea chihlimbarului. În Sfântul Munte tradiția spune că aceasta este culoarea oamenilor care s-au sfințit. După mine, Părintele Dionisie este un mare sfânt și rugăciunile lui, cred că au mare îndrăzneală la Dumnezeu.

(Fragment dintr-un interviu acordat maicilor de la mănăstirea Paltin, extras din Revista Atitudini Nr. 78)

