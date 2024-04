Motivul care m-a determinat să aduc la suprafață fața nevăzută și întunecată a acestor „magii” ale secolului nostru este unul simplu: văd cum oameni sănătoși mental, atât adulți, cât și copii, capătă însușiri de roboți hipnotizați.

Un articol de doctorul psiholog clinician, Daniela Șanța, din care puteți afla informații utile și foarte importante despre cum ne afectează creierul micul sau marele ecran. EFECTELE HIPNOTICE ALE ECRANULUI. DANIELA ȘANȚA

DEGRADAREA PSIHICĂ PRIN TEHNOLOGIA DIGITALĂ

De 15 ani, mă confrunt cu un fenomen în practica psihologiei clinice. Este vorba de o nouă formă de dependență, dependența de televizor și de tehnologia digitală, care din punct de vedere neuropsihologic este o dependență cu repercusiuni grave asupra funcțiilor creierului pentru tot parcursul vieții.

Ca psiholog clinician mă opun cu toată responsabilitatea folosirii acestor dispozitive, cu excepția unor situații de reală nevoie. Același lucru îl recomandă și psihologi din lumea întreagă, medici neurologi, medici psihiatri, care prin natura meseriei se confruntă cu o adevărată degradare psihică a pacienților care utilizează aceste dispozitive.

ROBOȚII HIPNOTIZAȚI

Motivul care m-a determinat să aduc la suprafață fața nevăzută și întunecată a acestor „magii” ale secolului nostru este unul simplu: văd cum oameni sănătoși mental, atât adulți, cât și copii, capătă însușiri de roboți hipnotizați. Acest lucru se vede în cabinetul psihologic și în jurul meu. Mai mult decât atât, am văzut acest efect asupra propriei mele ființe în urmă cu câțiva ani, când și eu eram dependentă mental ca majoritatea populației. Totuși, salvarea mea a venit de undeva: la un îndemn prietenesc, am început să cercetez ce înseamnă aceste dispozitive și ce efecte au asupra omului. Am găsit repede explicația și am renunțat, cred eu, în timp util pentru a mai salva ceva.

Dar mai există un lucru care m-a făcut să pot renunța mai ușor și anume, anii copilăriei, ai gimnaziului și o parte bună din liceu, când creierul meu nu a fost intoxicat, s-a putut dezvolta sănătos. Pentru că acces la internet nu aveam, la televizor nu prea mă uitam, iar smartphonuri nu existau atunci. Prin simpla mea observație și prin cercetările personale vă aduc la cunoștință că oamenii nu dețin informația completă asupra acestui drog, nu se spun efectele lui, din punct de vedere medical, cât de nocive sunt asupra organismului și în mod special, asupra creierului.

CÂTEVA NOȚIUNI PSIHO-SOMATICE

Creierul uman, începând cu primii doi ani și până la opt ani are o dezvoltare puternică. Apar procesele cognitive, percepția, reprezentarea, se dezvoltă aria limbajului, a comunicării, relaționarea afectivă cu cei din jur, reprezentarea, atenția etc. Procesul de dezvoltare continuă și după această vârstă, apar emoțiile. Partea emoțional-afectivă este în plină dezvoltare, până la vârsta de 17 ani în perioada adolescenței.

Din documentația medical-psihiatrică aflăm că se pot instala în perioada adolescenței viitoarele boli psihice: schizofrenia, tulburările paranoide, tulburări ale personalității etc. Creierul uman nu se maturizează complet decât la vârsta de 25-30 de ani. Partea creierului care continuă să se dezvolte este cortexul prefrontal. Această zonă a creierului localizată în partea frontală a capului este implicată în activarea unor factori importanți precum: atenția, planificarea, luarea deciziilor, controlul, gândirea logică, dezvoltarea personalității și memoria pe termen scurt.

Tinerii adolescenții până în 17 ani au nevoie de relaționare fizică, psihică, emoțională cu familia, Biserica și societatea (prin școală, diverse activități). Copilul, adolescentul nu are nevoie de internet pentru a afla adevărurile vieții, nu are nevoie de televizor care să-l informeze cum să se hrănească, cât să doarmă sau ce să bea. Nu are nevoie de smartphone ca prieten, ci de o socializare sănătoasă reală, nu virtuală și de un duhovnic cu care să se sfătuiască în problemele intime și personale, pentru a se dezvolta și latura spirituală a individului.

SOCIALIZAREA VIRTUALĂ ȘI TULBURĂRILE AFECTIVE

Efectele socializării virtuale duc categoric la tulburări afective, deficit atențional, tulburări depresive, anxioase, tulburări de comportament, întârziere în achiziții, tulburare în spectrul limbajului și grave tulburări de personalitate care îi vor marca viitorul de adult. La bătrâni, efectele vizionării programelor TV sunt atacurile de panică, frica, temerile, insomniile și toate cele amintite mai sus. Le puteți găsi menționate în literatura psihologică de specialitate. De ce am îndrăznit să numesc aceste dispozitive magia secolului prin hipnoză?

S-a dovedit științific că, în primele două minute de la vizionarea unui program TV, creierul prezintă o activitate electrică, o configurație nouă nemaiîntâlnită în nicio altă activitate umană. Din punct de vedere neurologic, activitatea corticală (creierul) în timpul vizionării se situează în zona anomaliilor neurologice.

Se cunoaște că există o perioadă optimă pentru dezvoltarea organismului prin diferiți stimuli. Dacă apariția acestor stimuli nu se face la vremea potrivită, partea creierului responsabilă cu prelucrarea acestor stimuli nu se mai dezvoltă, se atrofiază (se reduce, se usucă, slăbește), prin accesarea acestor dispozitive.

Exact același lucru se întâmplă cu creierul uman (cf. Jane Bernstein). Oamenii se diferențiază de animale prin rațiune, adică prin funcționabilitatea creierului. În timpul vizionării unui film pe internet, televizor sau printr-un joc pe calculator, cortexul prefrontal intră într-o transă, într-o hibernare fără ca individul să realizeze acest lucru. Dr. Ernest Hilgard spune că televizorul poate foarte ușor să-i aducă pe oameni într-o stare hipnotică. „A sta liniștit, relaxat, într-o cameră întunecoasă, privind fix și pasiv o sursă de lumină pe o anumită perioadă de timp, sunt primele componente ale inducerii hipnozei” (Mander 1978).

RETARDUL

După cum se observă în imaginea de mai sus, activitățile cortexului prefrontal în cazul copiilor mici nu se mai dezvoltă. Apare retardul psihic, muțenia (tulburare de vorbire), deficitele atenționale, tulburări de percepție, autismul virtual etc. care este mai des decât cel nativ. În ziua de azi, copiii au retard psihic datorat acestor dispozitive. Am să vă dau câteva exemple din cazuistica psihologică:

1. Copil de 3 ani diagnosticat cu autism și întârziere în achiziții în lipsa televizorului și a telefonului, în decurs de doi ani a recuperat psihic funcțiile atrofiate nedezvoltate, găsite în imaginile mai sus prezentate.

2. Copil de 5 ani diagnosticat cu tulburare de vorbire (muțenie), în decurs de o lună în lipsa totală a telefonului, tabletei și a televizorului a reușit să lege cuvinte simple și să-și cheme părinții pe nume. Recuperarea continuă.

3. Adult diagnosticat cu atacuri de panică repetate, ipohondrie și insomnie în lipsa televizorului și a accesării internetului. În decurs de patru săptămâni, atacurile de panică au dispărut în totalitate prin înlocuirea acestora cu cititul, care relaxează funcțiile creierului, apropierea de Dumnezeu, cu activități în natură, muncă. Recuperarea este vizibilă.

CUM LUCREAZĂ CELE DOUĂ EMISFERE ALE CREIERULUI

Este o amăgire și o credință total falsă și nefondată că utilizarea calculatorului dezvoltă gândirea și îl face pe copil mai inteligent. Tocmai s-a demonstrat mai sus că dimpotrivă, aduce grave disfuncții psihice. În continuare, vă voi prezenta creierul cu cele două emisfere cerebrale fără de care nimeni de pe acest pământ nu poate funcționa. Aceste două emisfere ne fac ființe raționale. Orice dereglare sau întârziere a lor duc la probleme interne și de funcționabilitate a nervilor și a organismului. Acestea sunt legate între ele de o punte, corpul calos.

În momentul vizualizării unor imagini video, emisfera cerebrală stângă își reduce funcțiile și puntea care leagă cele două emisfere încetează să mai acționeze. Creierul devine pasiv, atitudinea celui ce vizionează este una pasivă. În acest caz, creierul este manipulat direct fără ca el să mai poată raționaliza, informațiile sunt introduse direct în subconștient. Iar acesta, chiar dacă are o părere negativă despre anumite comportamente vizionate, în timp, acestea fiind stocate în subconștient, omul va face ceea ce comandă subconștientul. La copii, se vede mult mai repede modificarea aceasta a comportamentului datorată vizualizării respectivelor scene.

Valdemar Setzer, profesor și cercetător în cadrul Departamentului de Științe Informatice al Universității Sao Paulo, Brazilia, indică următoarele: „Datorită tipurilor de gândire și limbaj formal, induse de utilizarea calculatorului și datorită autocontrolului enorm pe care îl cer și pe baza experienței mele personale cu elevii de liceu, am ajuns la concluzia că vârsta ideală pentru a începe să utilizeze calculatorul este de 16, preferabil 17 ani”.

SUBLIMINALUL

Atât în programele TV, cât și în paginile internetului, există mesaje subliminale care sunt introduse în subconștientul telespectatorului, ele devenind parte a caracterului acelui individ. Acesta le găsește în propria minte, ca gânduri care aparent sunt ale sale, personale și le aplică în viața de zi cu zi. Cele mai multe mesaje subliminale au tentă pornografică. Cel mai simplu mod de a manipula masele este prin simțul vizual. Mesajele ajung direct la țintă, în mintea omului.

Concluzia este că atunci când omul vizionează ecranul unui astfel de dispozitiv pe care apar succesiv imagini diferite, el nu se mai diferențiază de un animal, care nu are raționament, pentru că funcțiile creierului intră într-o stare de tip hipnotic (Zingnone 2002), într-o stare de pasivitate, de lipsă de antrenare a atenției și voinței.

UN PROGRAM SĂNĂTOS ȘI DUHOVNICESC

În continuare, vă voi prezenta abordarea unui sfânt cu privire la educația copiilor și dezvoltarea acestora: Sf. Teofan Zăvorâtul spune că o mare însemnătate are mersul la Sf. Liturghie, sărutarea icoanelor, tămâierea, facerea semnului Sf. Cruci peste copil, binecuvântările primite de preot și tot ce ține de Sfintele Taine ale Bisericii.

Din punct de vedere al alimentației, este bine ca părinții să fixeze un anumit program al meselor, o anumită cantitate a mâncării. În caz contrar, dacă copilului i se dă tot ceea ce cere, din punct de vedere al alimentației va deveni un adult neînfrânat. În ceea ce privește mișcarea fizică, un copil dezvoltat armonios are activități casnice, responsabilități personale și un anumit timp limitat pentru joacă. În caz contrar, va deveni un adult iresponsabil.

EDUCAREA MINȚII

Nervii și simțurile se dezvoltă prin răbdarea frigului, a căldurii, a durerii, a rănilor. Organismul are nevoie să fie învățat cu schimbările de temperatură, pentru că astfel, viitorul adult va face față fără probleme oricăror lucruri anevoioase sau dificile de făcut. Copilul, tânărul este potrivit să fie înconjurat de mic de obiecte sfinte: icoane, lumina candelei, cântări sfinte. În educarea minții, părinții au datoria să stea de vorbă cu copilul să spună lucrurilor pe nume, să-i lămurească direct, să le insufle principii sănătoase de viață.

O practică bună este a-l întreba pe copil ce părere are despre anumite lucruri, iar în cazul în care greșește să fie corectat de părinți. În acest mod, se cultivă o gândire sănătoasă. Voința unui tânăr se cultivă prin tăierea proprii voi și ascultarea de părinți. Copiii obișnuiți să nu asculte, în timp vor fi greu de stăpânit și vor fi nemulțumiți.

Azi, în România școala este online sau nu. Copiii petrec minimum patru ore în fața calculatorului. După cele citite mai sus, vă rog să previzualizați singuri viitorul bolnav al acestor copii.

BIBLIOGRAFIE:

Romila, Aurel, „Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale”, Ediția a patra revizuită, DSM-IV-TR, 2000;

Sfântul Teofan Zăvorâtul, „Calea spre mântuire”, Editura Egumenița, 2008;

Virgiliu, Gheorghe, „Efectele televiziunii asupra minții umane”, București, Evanghelimos, 2005;

Virgiliu, Gheorghe, „Pornografia, maladia sec. XXI”, Prodromos, 2011;

Virgiliu, Gheorghe, „Știința și războiul sfârșitului lumii fața nevăzută a televiziunii”, Prodromos 2016.

(Articol publicat în Revista Atitudini Nr. 84)