Mulți poate ne lăudăm și ne batem în piept că noi suntem ortodocși și singurii deținători ai adevărului. Dar oare facem noi faptele Ortodoxiei? Ce este ortodoxul și care sunt datoriile sale minime? SUNTEM CU ADEVĂRAT ORTODOCȘI? PR. ILARION FELEA

Cinstirea lui Dumnezeu și idolii

De la Crez, adică de la credinţă, treci la dragoste, la cele zece porunci dumnezeieşti şi te întreabă la porunca I: Cinstirea lui Dumnezeu începe cu rugăciunea. Îţi faci rugăciunile în fiecare seară şi dimineaţă, cu atenţie şi cu evlavie? Ţi-ai împodobit sufletul cu virtuţile religioase, cu credinţa, nădejdea şi iubirea lui Dumnezeu? Citeşti cărţi care batjocoresc religia creştină şi Biserica Ortodoxă? Îţi faci sfânta cruce şi ridici pălăria când treci prin faţa bisericii sau a troiţelor? În greutăţi şi în necazuri nu ţi-ai pierdut credinţa şi nădejdea în Dumnezeu? Nu ai fost ateu, apostat, eretic, schismatic sau egoist (care se iubeşte mai mult pe sine decât pe Dumnezeu)?

Porunca a II-a: opreşte închinarea la idoli. Nu ţi-ai făcut idoli din făpturi şi bunuri trecătoare ca să le iubeşti mai mult decât pe Dumnezeu? Nu crezi în superstiţii, ghicitori şi vrăjitori?

Porunca a III-a: opreşte hula, înjurătura, cârtirea, blestemul, călcarea jurământului şi nesocotirea făgăduinţelor. Nu ai obiceiul, din cale afară de rău, să huleşti, să blestemi sau să înjuri de cele sfinte: de Dumnezeu, Hristos, Biserică, Grijanie, cruce, mamă, sfinţi? Nu ai făcut glume despre Dumnezeu, despre învăţăturile Evangheliei şi Tainele Bisericii, despre creştini şi preoţi? Nu ai cârtit, batjocorit sau dispreţuit pe Dumnezeu, lucrurile sfinte şi slujitorii Bisericii? Ai făcut făgăduinţe şi le-ai împlinit sau nu?

Cum Îl iubim pe Dumnezeu?

Porunca a IV-a: învaţă datoria muncii peste săptămână şi sărbătorirea duminicii. Nădejdea în Dumnezeu începe cu mergerea la biserică. Cercetezi sfânta biserică în toate duminicile şi sărbătorile? Ai avut purtare necuvioasă în biserică? Asculţi cu evlavie şi cu atenţie Sfânta Liturghie? Nu ai obiceiul să mergi târziu la biserică şi să pleci acasă înainte de încheierea serviciului religios? Nu lucrezi şi nu alergi după câştig în zilele de sărbătoare? În celelalte şase zile din săptămână munceşti cinstit şi cu bucurie, sau te leneveşti?

Porunca a V-a: dragostea de Dumnezeu începe cu părinţii (1 In. 4:20-21). Ai ascultat de părinţi şi i-ai ajutat în vreme de sărăcie, de boală, de bătrâneţe? Nu i-ai batjocorit, înjurat sau lovit? Nu te-ai ruşinat de ei? Faţă de copii ai avut toată grija şi dragostea cuvenită? Dar faţă de soţ sau soţie, ai păstrat îndatoririle de credinţă, iubire şi ajutor? Eşti ascultător faţă de mai marii tăi?

Patimi și virtuți

Porunca a VI-a: opreşte uciderea şi sinuciderea -că numai Dumnezeu are drepturi nemărginite asupra vieţii: viaţa pământească, fiind timp de pregătire pentru veşnicie, e drept şi datorie a fiecărui om. Apoi avortul, lovirea, rănirea, istovirea puterilor prin muncă, lăsarea să moară de foame, purtarea rea faţă de muncitori, uciderea sufletească prin vorbe şi fapte (pilde) rele, sminteală (Mc. 9:42), mânie, pizmă, clevetire şi ură (1 In. 3:15). Nu ai ucis, batjocorit sau lovit pe nimeni? Nu te-ai mâniat, nu ai pizmuit sau urât pe nimeni? Ierţi şi iubeşti pe duşmani? Nu te răzbuni, nu faci rău la nimeni? Nu înjuri, nu înşeli, nu ocărăşti, nu dispreţuieşti, nu asupreşti pe aproapele tău? Nu-i ucizi sufletul cu minciuni, cu clevetiri sau cu îndemnuri la fapte rele? Nu te-ai bucurat de răul aproapelui şi nu te-ai supărat pentru binele lui?

Porunca a VII-a: opreşte păcatul desfrâului, gândurile, cuvintele, dorinţele şi faptele necurate şi necuvioase, precum şi luxul, beţia, lenevia, cântecele, jocurile şi cărţile care duc la desfrânare (1 Cor. 6: 8-9, 18). Eşti cununat? Trăieşti desfrânat? Vorbeşti, cauţi sau citeşti despre lucruri necuviincioase? Priveşti cu plăcere la chipuri şi obiecte imorale? Eşti vinovat de păcate contra firii (sodomie sau malahie)?

Înșelarea și minciuna

Porunca a VIII-a: opreşte furtul, prădăciunea, înşelăciunea, specula (vânzarea cu preţuri prea mari), dobânda mare, mita, oprirea plăţii lucrătorilor, cerşetoria, sacrilegiul (furtul obiectelor bisericeşti), simonia (cumpărarea demnităţilor bisericeşti) (1 Cor. 6:10). Ai furat munca şi bunurile altuia? Ai ascuns lucruri furate sau ai tăinuit pe cei ce trăiesc din furtişaguri? Nu ai înşelat pe nimeni? Obiectele împrumutate sau găsite le-ai dat stăpânului? Nu râvneşti la casa şi averea altuia? Nu risipeşti munca ta sau a altora în jocuri nepermise? Iei camătă, eşti zgârcit, risipitor sau înşelător? Nu faci pagubă altuia?

Porunca a IX-a: opreşte minciuna cu vorba, cu fapta şi cu scrisul, jurământul strâmb, tăcerea, tăinuirea, mărturia mincinoasă, viclenia, lauda de sine, prefăcătoria, făţărnicia, clevetirea, fiind lucrul diavolului «Tatăl minciunii» (In. 8:47; Pild. 12:23; Col. 3:9; Ef. 4:25; 1 Petr. 3:10; Apoc. 21:8). Spui totdeauna adevărul? Nu minţi? N-ai judecat strâmb? N-ai plătit martori şi judecători mincinoşi? N-ai folosit acte false? N-ai asuprit şi nedreptăţit pe aproapele?

Porunca a X-a: opreşte pofta zămislitoare de păcat (Iac. 1:15) şi dorinţele cele rele ale inimii (Mt. 15:19). Nu pofteşti averea, soţul, soţia, bunurile altuia? Nu sfătuieşti sau ajuţi pe alţii ca să înşele şi să facă rău aproapelui?

Împlinirea poruncilor

De la cele zece porunci dumnezeieşti treci la cele nouă porunci bisericeşti, despre ascultarea cu evlavia a Sfintei Liturghii în toate duminicile şi sărbătorile, despre posturi, despre cinstirea slujitorilor Bisericii, despre spovedirea şi cuminicarea în cele patru posturi, despre rugăciunile pentru păstorii Bisericii şi dregătorii Statului, posturile rânduite de episcop în vreme de necazuri şi primejdii mare, despre citirea cărţilor eretice, despre înstrăinarea obiectelor bisericeşti şi despre nunţi sau petreceri în vremea posturilor.

De la porunci trecem la virtuţi, la florile şi frumuseţile sufletului. Te întrebi dacă ţi-ai împodobit sufletul cu virtuţile religioase şi morale ale creştinului: cu credinţa, nădejdea, iubirea, înţelepciunea, dreptatea, bărbăţia, cumpătarea, bunătatea, blândeţea, iertarea, înţelepciunea, dreptatea, bărbăţia, cumpătarea, bunătatea, blândeţea, iertarea, îndelunga răbdare, milostenia, smerenia, pacea, înfrânarea poftelor… Vezi dacă ai împlinit faptele îndurării trupeşti: săturarea flămânzilor, adăparea setoşilor, îmbrăcarea săracilor, cercetarea robilor, primirea străinilor, vizitarea bolnavilor şi îngroparea morţilor; faptele îndurării sufleteşti: îndreptarea păcătoşilor, învăţarea neştiutorilor, sfătuirea nepricepuţilor, mângâierea întristaţilor, răbdarea ocărilor, iertarea greşelilor, facerea de rugăciuni pentru mântuirea aproapelui, căci Evanghelia nu numai ne opreşte ca să facem răul, dar ne obligă să facem binele «Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea» (Lc. 6:31).

(Extras din „Spre Tabor”, vol. II; Pr. Ilarion V. Felea)