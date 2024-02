Posted on

Aflați minunea cum părintele Justin răspunde lacrimilor și rugăciunilor unei femei, care venise la chilia sa cu o apăsătoare problemă sufletească. CUM A LĂCRIMAT ICOANA PR. JUSTIN?



Ieri, în 2.01 am venit din nou la chilie să povestesc Părintelui Justin, ca un copil la părintele lui, toate durerile mele. Și am plâns, cu sufletul deschis și îndurerat, lângă fotoliul Părintelui. Am simțit, ca întotdeauna de când a trecut la Domnul, că nu a plecat. Ci e tot aici, simțind prezența și ajutorul dânsului, chiar dacă nu-l vedem, Duhul Sfânt care era la dânsul, alinându-ne și acum.

Când am sărutat icoana, a început să curgă o lacrimă de la ea, care s-a prelins. Nu-mi venea să cred” M-am rugat în continuare. Apoi a mai curs o lacrimă.

Dau mărturie că am știut că Părintele a auzit durerea mea. Și, cu marea sa iubire și milostivire, mi-a răspuns, spre alinare. Mărturisesc că m-a mai vindecat, că Părintele e mereu cu noi, așa cum mi-a zis cândva, se uită și acum la noi de sus. Cu multă dragoste și veșnică recunoștință!