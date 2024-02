Posted on

Un articol de Marcel Bouroș, Preşedintele Fundaţiei Sfinţii Martiri Brâncoveni. CINE VREA SĂ LOVEASCĂ ÎN DR. ȘTEFAN MINDEA?

Pr. Dr. Ștefan Mindea – o țintă perfectă!

Lovești în Pr. Ștefan, lovești în Biserică!

Lovești în Dr. Mindea, lovești un român valoros – iertați-mi pleonasmul, în plan metafizic. Un român care în loc să-și pună banii la saltea, pune umărul la reconstrucția unui simbol al culturii și spiritualității românești, Mănăstirea Văcărești!

Această predispoziție, poate ordin, de a lovi în ceea ce este românesc transpare din titlul (articolul de presă tendențios). Avem de-a face cu un standard american și, nu-i așa, o șmecherie românească!

Vă închipuiți cât de periculoasă și înrădăcinată este această șmecherie dacă, copilul Ștefan Mindea, crescut și educat de la 4 ani în Statele Unite a reușit să „fenteze” standardul american și să ajungă unul din vârfurile neurochirurgiei mondiale!

Am toată compasiunea în fața suferinței omenești, dar, deși medicii fac minuni, Medicina nu poate eradica această suferință. Nu ne poate da tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte!

Dacă Dr. Mindea a greșit există instanțe judecătorești care pot constata și condamna greșeala!

Cui folosește această campanie împotriva unui Om ajuns pe culmile succesului în America? Și care, spre surpriza tuturor, începând cu părinții, s-a întors în România, să facă bine alor săi, să se bucure și să iubească în limba română.

Am avut onoarea să cunosc Familia Mindea din momentul venirii lor la Constanța, îi iubesc și îi admir. Am certitudinea onestității Pr.Dr. Ștefan Mindea și, deși nu sunt medic, afirm, în baza istoricului profesional și a mărturiei mulțimii oamenilor vindecați, că este unul din vârfurile neurochirurgiei mondiale!

Marcel Bouroș