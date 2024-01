VIDEO. CUM ARATĂ CU ADEVĂRAT RAIUL? SF. IACOV TSALIKIS

Posted on

Cum arată cu adevărat Raiul? Ascultați un cuvânt duios și plin de nădejde al Mitropolitului Neofit de Morfou, relatând vedenia Sf. Iacov Tsalikis despre ceea ce este raiul cu adevărat. De această desfătare să ne învrednicească pe toți, Domnul!

Vizionare plăcută! După video, aveți și transcriptul.

Ce înseamnă: În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt?

Sfântul Iacov Tsalikis ne-a spus: „Citeam [versetul în care scrie] ‘În casa Tatălui Meu multe locașuri sunt’ [Ioan 14, 2] și nu puteam să-l înțeleg…

Și mă întrebam: „Hristoase al meu, pot fi în cer multe mănăstiri și multe case?”. Și imediat, mintea mea ‘a fost răpită’ și m-am trezit în fața Porții Raiului. O grădină mare…”.

Sf. Serafim de Sarov la poarta Raiului

Și cine era la Poartă așteptându-l pe Sfântul Iacov din Evia? Sfântul Serafim din Sarov! Ascultați!

Și îi spune: „Vino, părinte Iacove! Dacă i-ai cerut, Domnul Cerului și al Pământului m-a trimis să îți arăt locașurile cerești.”

„Și m-am trezit într-o livadă infinită, plină de o lumină albastră deschisă, albă! Această lumină era plină de informație și orice îți doreai, auzeai în inima ta ca și când ai fi știut dintotdeauna…

Și era o livadă nețărmurită, plină de margarete și violete mari și frumoase!

Și Sfântul Serafim începe să pășească, însă nu era nici o cărare, așa că pășea pe aceste flori cerești…

Eu nu am putut să pășesc. El îmi face un semn cu mâna: ‘Vino, părinte Iacove!’

‘Nu vin!’

‘De ce nu vii? Tu ai cerut-o!’

‘Cum să calc aceste frumoase flori și să le rup?’

Cum sunt florile Raiului? Cum arată cu adevărat Raiul



Ascultați ce om bun și sensibil era părintele Iacov…

„Vino, Părinte!” răspunde sfântul rus [Sfântul Serafim]. „Aceste flori nu sunt ca cele pe care le aveți pe pământ. Sunt și ele ‘veșnice’. Uită-te la cele pe care le-am călcat deja.”

De fiecare dată când călca peste ele, se ridicau imediat. Niciuna nu se rupea.

O Lumină plină de informație

„Așa că am prins curaj și am început să pășesc și am văzut [locul unde sunt] mucenicii, unde sunt cei drepți, unde sunt ierarhii, unde sunt preoții, unde sunt cântăreții, unde sunt toate cetele oamenilor… ale oamenilor drepți… toți în lumină! ”

Această lumină este plină de informație, așa încât acolo vom avea răspuns la toate întrebările noastre.

Și vom descoperi mult mai mult decât vrem să știm și decât cerem.

Astfel, aici pe pământ cunoaștem doar o părticică.

Restul… iată că Raiul devine un subiect „de interes”…

Trăim nu numai pentru cele de pe pământ, ci și pentru Cer.

Când Cerul ne poruncește ceva diferit față de cele de pe pământ, preferăm Cerul.

Când ascultăm despre cele ne așteaptă [acolo], trebuie să fim proști să nu le dorim…

Preluat de pe: Orthodox Teachings of Elders