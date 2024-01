PR. IOAN SABĂU: RĂZBOIUL CU ANTIHRIST ȘI CU NOI ÎNȘINE

Posted on

Părintele Ioan Sabău: Ce reprezintă războiul cu antihrist?



Noi luptăm cu duşmanul din noi. Păcat, trebuie să vă gândiţi că am dus multe biruinţe politice cum le-am dus dar avem încă o misiune: să ne biruim pe noi înşine.

Ori la ora actuală nici nu există mai mare confuzie spirituală în lume ca acum. Ştiţi de ce? Pentru că noi suntem profeţiţi de Mântuitorul Hristos. Nu noi am fost profeţiţi, neamul celălalt care nu L-a primit, când i-a spus: „ce-Mi cereţi Mie semne şi minuni?”. Că spuneau: „Arată-ne un semn”. Mântuitorul le-a răspuns: „Nu li se dă lor nici un semn, în afară de acela care s-a dat lui Iona”.

Iisus Hristos, ca şi Iona care a stat în pântecele chitului, va sta sub pământ şi va învia. Aceasta ei n-au crezut-o. Din păcate cu aceste cuvinte pe care le-a spus El iudeilor: „Neam curvar şi păcătos şi viclean”, acestea s-au răsfrânt din păcate şi asupra noastră.

Creștinii care au abandonat armele

Noi, creştinii, am devenit aşa din momentul în care noi nu mai cunoaştem datoria noastră de creştini.

Imaginaţi-vă la ora actuală, un mare front care se numesc creştini, au abandonat piramidele principale. Maica Domnului şi Ioan Botezătorul şi Crucea nu le au.

Există un text în Apocalipsă, Maica Domnului va apărea în luptă cu balaurul, înveşmântată în soare, la picioare cu luna, cu douăsprezece stele pe cap. Va duce război împotriva balaurului, războiul acela care acum a început şi nu ne dăm seama.

Războiul cu antihrist a început. Puterea Maicii Domnului



Antihrist terfeleşte dogmele ortodoxiei şi amestecă toate religiile, să creeze aceste confuzii. De aceea pentru noi, cei care avem pe morţii aceştia sub glie, ăştia sunt martirii care au murit pentru cauza de atunci, dar acum urmează cauza viitorului.

Războiul sfânt cu Maica Domnului împotriva lui antihrist. Va trebui să gândim că va fi un război mai greu decât acesta pe care-l duc rachetele balistice. E mai greu pentru că trebuie să ne biruim pe noi înşine.

Aici este mandatul pe care îl avem de la morţii noştri, de la cei care am fost cu o credinţă cu ei.

Familia biruită

Aceste păcate despre care vorbesc acum, curvia şi vicleşugul desfiinţează familia şi desfiinţează societatea. Uitaţi-vă astăzi când a fost familia mai decăzută? Când a fost mai încurajată să se piardă? Acuma când este prostituţie, când sunt avorturi, homosexualii şi toate acestea. Vor să le legifereze. În momentul în care am pierdut familia, am pierdut viitorul, am pierdut orice.

Iubiţilor credincioşi, aş vrea să citesc şi un mesaj de-al părintelui Stăniloae pentru tineretul de acum după ’89. Mai întâi avertizarea lui Mircea Eliade. „Omul nu s-a născut niciodată din mişcarea politică, ci totdeauna dintr-o revoluţie spirituală într-o vastă prefacere lăuntrică”.

Ne spune nouă, mai departe: „Să fim conştienţi de acest război sfânt … profeţit încă de proorocul Isaia care spune împotriva acestui antihrist cu care ne vom lupta: «Va fi ucis de o sabie dar nu condusă de un om»”.

Nu simţiţi că-i sabia lui Mihail, arhanghelul Mihail care vine şi în ajutarea Maicii Domnului în acest sfinţit război? Scriptura spune clar: „În mâna Domnului e cârmuirea pământului. El ridică la timp cârmuitorul potrivit”, cum zice Isus Sirah.

Testamentul Pr. Stăniloae

Să nu uităm că în Piaţa Universităţii, imediat după revoluţia din 1989, cel mai mare teolog al veacului al XX-lea şi peste protestanţi şi peste catolici a fost Pr. Stăniloae şi zice: „Iubiţi tineri ai României, Hristos a Înviat! Vă trimit acest salut în scris, deoarece neputinţa bătrâneţilor nu-mi permite să vin direct în faţa voastră. Vă rog să fiţi tari şi uniţi în credinţă. Precum ne iubeşte El, să ne iubim şi noi unii pe alţii.

Aşa va birui poporul nostru greutăţile prin care trece, aşa ne vom păstra ca un popor puternic şi ne vom impune lumii întregi. Aşa ne vom păstra unitatea şi identitatea noastră spirituală ca neam românesc care avem ceva de dat lumii”.

Să sădim vise!

Nu se poate un răspuns mai clar. De aceea eu mă închei cu versurile lui Radu Gyr:

„Nu eşti înfrânt atunci când sângeri

Nici când în lacrimi ochii ţi-s

Adevăratele înfrângeri

Sunt renunţările la vis”.

Suntem bătrâni toţi, dar la vise nu renunţăm şi să le sădim în sufletul tinerilor noştri. Ei sun cei care trebuie să ducă războiul sfânt cu Mihail în frunte şi cu Maica Domnului!

