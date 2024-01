GHERONTISA DOROTHEA. SCHITUL SF. XENIA DIN AMERICA

VIAȚA DUHOVNICEASCĂ PE MELEAGURI AMERICANE

DE VORBĂ CU MAICA STAREȚĂ DOROTHEA DE LA SCHITUL SF. XENIA. Interviu realizat de maicile de la mănăstirea Paltin. Schitul Sf. Xenia este ctitorie a Părintelui Serafim Rose. De asemenea maicile au mai primit povățuirea Starețului Efrem din Arizona.



SUB POVĂȚUIREA PĂRINTELUI SERAFIM ROSE

Sunt foarte fericită că sunt aici în țara dumneavoastră, într-o țară ortodoxă. Venim din U.S.A., unde Ortodoxia este prezentă, dar nu e atât de fructuoasă ca aici.

Eu am cunoscut Ortodoxia prin Frăția Sfântului Gherman din Alaska și tradiția acestei mănăstiri, întemeiată de Părintele Serafim Rose, este să trăiască o viață foarte simplă, ceea ce este foarte folositor în special, în America. Deci, începuturile noastre au fost foarte simple.

Nu aveam nici curent, nici apă curentă când am venit prima dată la schit, dar eram tinere și ceva ne inspira să trăim această viață. Toate veneam dintr-o lume mult prea axată pe confort și căutam altceva, simplitatea. Și aveam ca și călăuzire învățăturile Părintelui Serafim Rose, care într-un fel a devenit un fel de părinte învățător al Bisericii din America, deși el niciodată nu s-a considerat astfel. El întotdeauna privea către Sfinții Părinți ai Bisericii și încerca să ia hotărâri bazate pe învățăturile Sfinților Părinți.

POVĂȚUIREA PR. DAN DAMASCHIN

Avem un mic arhondaric pentru femei și, în decursul anilor ce au trecut, multe femei ortodoxe veneau, stăteau cu noi un timp, la slujbe, veneau să poată petrece un timp în liniște, în rugăciune și în același timp să poată povesti despre necazurile pe care le înfruntau în lume. Bineînțeles, fiind încă la început, în Ortodoxie, l-am întrebat odată pe părintele duhovnic: „Aceste femei tot vin. Dar cine suntem noi, de fapt, ca să le povățuim?”. El mi-a spus: „Nu te îngrijora. Hristos le va da tot ce au nevoie. Doar rugați-vă, fiți blânde, fiți bune și va merita, va merge treaba”.

La început, făceam multă muncă publicistică. Prima mea ascultare a fost să lucrez cu Părintele Stareț Dan Damaschin pentru lucrările editoriale ale Frăției Sfântului Gherman de Alaska. Am scris, am dactilografiat de foarte multe ori, viața Părintelui Serafim, care a fost retipărită datorită corecturilor ulterioare. Am considerat o mare binecuvântare să pot face asta și una dintre maici, care acum nu mai este cu noi, este în Rusia, ea fiind bună vorbitoare de limba rusă, ne-a ajutat la traducerea unor lucrări.

De asemenea făceam multe metaniere pe care le dăruiam pelerinilor și, mai mult decât orice, făceam slujbele, ne rugam, lucram la grădină, găzduiam pelerinii, încercam să trăim o viață simplă.

DRAGOSTEA FAȚĂ DE PĂRINTELE JUSTIN ȘI AFLAREA ÎNVĂȚĂTURILOR SALE

Motivul principal pentru care am venit în țara dumneavoastră, nu neapărat țara, ci mănăstirea, se datorează interesului nostru pentru Sfinții închisorilor și pentru Părintele Justin, pentru că noi, toți, trăim vremuri foarte dificile, avem nevoie unii de alții.

Cu câțiva ani în urmă Frăția Sfântului Gherman a tradus viața Părintelui Justin, publicată în două numere din periodicul Orthodox Word și am găsit multă mângâiere și povățuire în scrierile sale, o învățătură care să ne hrănească sufletele. Nu neapărat din cuvintele lui, ci din însăși citirea vieții sale, prigonirile suferite în închisorile comuniste, care te îndeamnă să ai tânjirea aceasta către adevăr, simt că Dumnezeu ne-a călăuzit și ne călăuzește către el (către Părintele Justin). Probabil și voi, ca și noi, simțiți o anumită apropiere către anumiți sfinți, către anumiți sfinți ai închisorilor, dar pentru mine, sfântul asupra căruia m-am îndreptat, a fost Părintele Justin.

CĂLĂTORIA ÎN ROMÂNIA

Cu siguranță simt ajutorul rugăciunilor sale, ocrotirea sa și îmi doresc să fie un ocrotitor și al schitului nostru, precum și al pelerinilor care ne calcă pragul. Cu atât mai mult în aceste vremuri dificile, pe care Părintele Justin le-a prevăzut cu atâta înțelepciune, simt că sfaturile sale sunt deosebit de importante, ca unul ce este mesagerul lui Dumnezeu pentru noi, cei de azi. Este important să putem fi capabili să ne adâncim în rugăciune în aceste vremuri tensionate, ce ne-au înspăimântat pe toți .

Astfel, cu o lună și ceva în urmă, mi-a venit așa foarte brusc, dorința să mergem în România, la mănăstirea Părintelui Justin. Maica Serafima (ucenica maicii Doroteea) este din România. Este o minune a Părintelui Serafim Rose și sunt sigură că nici Părintele Justin nu e străin de aceasta, faptul că ea a fost adusă în micuțul nostru schit. A venit aici cu mine ca să ne adăpăm din izvorul vostru. Dumnezeu știe pentru ce, dar noi am simțit o dorință puternică de a veni aici și vă rog să ne iertați sărăcia, că nu avem prea multe de oferit.

MAICA SERAFIMA – O ROMÂNCĂ CE A GĂSIT IUBIREA LUI HRISTOS PE MELEAGURI AMERICANE

Aveam 7 ani când am plecat din România. Apoi, am ajuns undeva în vestul Europei, înainte să vin în America, unde am intrat într-o societate ruptă de Dumnezeu. Ca și copil, nu-ți dai seama, vrei să fii și tu ca ei, să ai hainele lor, să ai mentalitatea lor; părinții mei erau diferiți de ai lor, mă rușinam de ei. Am terminat Universitatea și credeam că voi fi cel mai bucuros om de pe pământ. Dar nu a fost așa. Peste două săptămâni, am simțit un gol așa de profund și căutam să aflu cum să-l umplu.

Am ajuns între timp în America și acolo am dat de ucenica Părintelui Efrem din Arizona, stareța Markela. Și, când am văzut iubirea pe care o aveau măicuțele între ele, o iubire profundă, o căldură adevărată din inimă, am rămas uimită. Și am întrebat pe una dintre măicuțe: „Voi parcă sunteți o familie aici”.

Nu văzusem o așa dragoste nici măcar în familia mea, chiar dacă și acolo era iubire. Și maica mi-a spus: „Cum, «parcă»? Aici suntem o familie. Aceasta e familia noastră”.

Am început să citesc cartea Părintelui Serafim Rose, care mă hrănea foarte mult sufletește. Într-o zi o prietenă mi-a zis: ,,Dacă îți place așa de mult modul acesta de viețuire, de ce nu te duci la Schitul Sfânta Xenia?”. Și a doua zi, întâmplător, dau pagina în carte: „Despre Sfânta Xenia…”. Și am plecat și nu m-am mai întors.

Pentru mine este o minune faptul că mă aflu acolo și simt o mare binecuvântare să mă aflu sub ascultarea celor trei măicuțe. Pentru mine, este foarte emoționant să vin înapoi în țară ca măicuță și să vă văd pe frățiile voastre cu o tradiție așa bogată și cu o experiență monahală profundă.

O CĂLĂUZĂ MINUNATĂ – STAREȚA MARKELA, UCENICA PR. EFREM DIN ARIZONA

Ne puteți povesti câte ceva despre maica stareță Markela, ucenica Părintelui Efrem din Arizona?

Maica stareță Dorothea: Știți, cu toții trecem uneori prin crize duhovnicești și, cu mulți ani în urmă, doream un răspuns de la Dumnezeu. Auzisem de stareța Markela. Mă tot rugam, mă tot rugam cu toate zbaterile lăuntrice și un gând mi-a venit destul de clar: „Du-te și încearcă să te întâlnești cu Gherontissa Markela”. Deci, am luat binecuvântare de la părintele duhovnic să fac asta și a zis că este o idee foarte bună.

Am fost la ea și am întâlnit acolo o adevărată mamă. Din punct de vedere spiritual, ea este un sprijin foarte mare al mănăstirii. Chiar dacă nu are timp să stea mult cu tine, ea este acolo pentru tine. Și răspunsul poate fi doar o propoziție, dar este concludent. Și, prima dată când am ajuns acolo, i-am spus: ,,Ar fi așa de minunat dacă ați putea să ne vizitați!”.

De fapt, am rugat-o pe maica stareță să ne viziteze, apoi m-am gândit: ,,Doamne dar ce spun, că este o distanță de vreo opt ore?”. Însă, ea a răspuns: ,,Da, sigur, mi-ar face mare plăcere”.

Eu aveam gândul acesta cam omenesc în cap, că ea își dorește într-adevăr, dar n-o să poată, ținând cont de programul ei. Însă, chiar a sunat, nu după mult timp, și a zis: ,,Venim, venim! Venim toate!”. Au stat două zile și o noapte. Ne-am consultat în privința programului duhovnicesc, ne-a binecuvântat și a fost minunat.

Gherontissa a fost întotdeauna un model de inspirație pentru noi. Auzisem de la unii că avea acest dar al înainte-vederii și am și beneficiat de acest dar al ei.

BINECUVÂNTĂRI DIN ARIZONA

Odată, în timp ce mă aflam acolo în vizită, stăteam la masă și erau veniți în vizită o mulțime de pelerini ortodocși. Era și o doamnă cu fiul ei, fascinat de o carte despre Muntele Athos și, căpătând cartea, era foarte entuziast și o tot citea. Și, în entuziasmul lui, fuge la Gherontissa Markela și îi spune: ,,Gherontissa, știi ce? M-am hotărât să merg în Sfântul Munte să mă fac călugăr!”. Ea se uită la el destul de stăruitor și-i spune: „Ah, te vei însura în șase luni”. Și chiar așa a fost. Bineînțeles că atunci toată lumea a râs. Dar, după 6 luni s-a căsătorit și este un tânăr căsătorit, fericit.

Altă întâmplare despre care vreau să vă spun… Gherontissa ne spunea mult despre maica ei duhovnicească, maica Macrina din Volos, ucenica sfântului Iosif Isihastul, cea a cărei carte a apărut și la frățiile voastre. Mănăstirea aceasta din America este una dintre cele ctitorite de Părintele Efrem din Arizona. Stareța Markela este ucenica Părintelui Efrem și a Stareței Macrina. Stareța Markela este fiica duhovnicească a doi sfinți. Întotdeauna spunea: ,,Sunt atât de nevrednică, am asemenea îndrumători, profesori!…”.

Și ea este un om foarte mare, dar niciodată nu s-a considerat așa. Ne povestea despre Stareța Macrina că era atât de luminată, străluminată de rugăciunea lui Iisus, pe care o spunea mereu, chiar noaptea în timp ce dormea și că mâna i se mișca pe bobițele metanierului. De aceea, tot ea spunea că, în timp ce vorbea, ieșea bună mireasmă din gura ei.

Starețul Efrem spunea despre Stareța Macrina că era persoana cu cele mai curate gânduri pe care a întâlnit-o vreodată.

,,VIAȚA TA SE VA SCHIMBA!”

Maica Serafima: Am cunoscut o familie de români din Los Angeles și am primit informații direct de la ei. Ne povesteau cum s-au dus odată la Gherontissa Markela, au vizitat mănăstirea și voiau să plece. Din câte am citit și aici, Părintele Justin oferea în dar tot timpul la oameni câte ceva. Și când să plece, Gherontissa Markela a alergat după ei la mașină cu două pungi de alimente: ,,Poftiți niște alimente!”. ,,Gherontissa, nu avem noi nevoie de alimente, avem destule!”. ,,Nu, nu, luați alimentele!”. ,,Gherontissa, vă rog!”. ,,E pentru bebeluș!”. ,,Care bebeluș?”. ,,Acela din pântece, băiatul din pântece”. ,,Păi, care băiat din pântece? Nu am nimic!”. ,,Cum, dacă îl văd acolo?…”. Și s-a dus acasă, a făcut testul și chiar așa era. Acum îl cheamă Serafim și maica este nașa lui.

Când i-am cerut binecuvântarea Gherontisei Markela să mă duc la Ierusalim în pelerinaj, înainte să devin maică, s-a uitat la mine lung. Era pe balcon, îmi aduc aminte, m-a privit pătrunzător, a făcut cruce de trei ori, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: ,,Viața ta se va schimba în Ierusalim!”. Și așa a fost. M-am întors de acolo, altfel. Și nu mult după aceea, am intrat în mănăstire la „Sf. Xenia”.

GHERONTISSA MARKELA ȘI PR. CLEOPA

Eu eram hotărâtă să intru în mănăstire, dar duhovnicul, pe patul de moarte, mi-a spus: ,,Nu iei nicio decizie spontană, orice faci, faci cu rugăciune!”. Iar după acest pelerinaj, mă întorceam spre casă, să anunț hotărârea mea. Dar, în drum spre casă, am oprit la Gherontissa Markela. Și-i zic: ,,Gherontissa Markela, vreau să vă spun ceva!”. La care ea spune: ,,Știu, știu, vrei să mergi la mănăstire. Ți-a plăcut acolo. Pădurea seamănă cu cea din România”. Ea fusese la Părintele Cleopa în anii ’90…

Maica stareță Dorothea: Aș dori să mai adaug, din partea noastră a amândurora – nici nu știți cât de recunoscătoare putem fi Părintelui Justin, Maicii Domnului, că au făcut posibilă venirea noastră, aici! Pur și simplu, mă întăresc doar uitându-mă la chipurile voastre. Știm că este o mare binecuvântare și avem nădejdea că Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie și sperăm să nu vă fim o povară. Și vă rog să veniți să ne vizitați.

(Articol publicat în Revista Atitudini Nr. 83.

Fragment extras dintr-o convorbire cu maicile de la mănăstirea Paltin, octombrie 2023, Petru Vodă, România)