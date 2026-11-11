Vă oferim spre vizionare un film ce prezintă viața reală a Sf. Mare Mucenic Mina, precum și multe dintre minunile acestuia. Chiar dacă rezoluția video este de slabă calitate, totuși filmul are o narațiune impresionantă și emoționantă. SF. MARE MUCENIC MINA | FILM ARTISTIC
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.