Vă oferim spre vizionare un film ce prezintă viața reală a Sf. Mare Mucenic Mina, precum și multe dintre minunile acestuia. Chiar dacă rezoluția video este de slabă calitate, totuși filmul are o narațiune impresionantă și emoționantă. SF. MARE MUCENIC MINA | FILM ARTISTIC

Vizionare cu folos!