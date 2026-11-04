Vă invităm să vizionați un impresionant film documentar despre viața și minunile Sf. Gheorghe Karslidis, duhovnicul văzător cu duhul din Drama, Grecia. Sf. Gheorghe Karslidis a trecut la Domnul în 4 noiembrie 1959. SF. GHEORGHE DE DRAMA | Film documentar

Vizionare plăcută!