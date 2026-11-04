Vă invităm să vizionați un impresionant film documentar despre viața și minunile Sf. Gheorghe Karslidis, duhovnicul văzător cu duhul din Drama, Grecia. Sf. Gheorghe Karslidis a trecut la Domnul în 4 noiembrie 1959. SF. GHEORGHE DE DRAMA | Film documentar
Vizionare plăcută!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.