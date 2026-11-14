Vă oferim un excepțional și duhovnicesc film documentar despre rânduiala călugărilor din muntele Athos, care surprinde momente tainice ale frumuseții Duhului reflectat nu doar în peisajele edenice, ci mai ales în chipurile monahilor ce și-au unit inimile în rugăciune cu Hristos. Un film realizat de Radu Chirița. RUGĂCIUNEA ÎN ATHOS | FILM DOCUMENTAR

Vizionare plăcută!