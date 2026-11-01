Vă oferim cuvântul adânc și trezvitor al vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, la Duminica săracului Lazăr și bogatului nemilostiv. Un cuvânt despre judecățile lui Dumnezeu care sunt diferite de judecățile oamenilor. IPS BARTOLOMEU ANANIA | Predică despre săracul Lazăr