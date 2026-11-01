Vă oferim cuvântul adânc și trezvitor al vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania, la Duminica săracului Lazăr și bogatului nemilostiv. Un cuvânt despre judecățile lui Dumnezeu care sunt diferite de judecățile oamenilor. IPS BARTOLOMEU ANANIA | Predică despre săracul Lazăr
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.