DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ | Pr. Dan Damaschin

De ce trebuie să celebreze creștinii sărbătoarea păgână „Halloween”? Ar fi mai bine să urmăm exemplul Pr. Dan Damaschin, cel iubitor și iubit de copiii orfani, care a decis să aducă lumina lui Hristos din icoana bizantină în întunericului unui păgânism care nu ne-a reprezentat niciodată ca popor. DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.