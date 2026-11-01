DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ | Pr. Dan Damaschin

De ce trebuie să celebreze creștinii sărbătoarea păgână „Halloween”? Ar fi mai bine să urmăm exemplul Pr. Dan Damaschin, cel iubitor și iubit de copiii orfani, care a decis să aducă lumina lui Hristos din icoana bizantină în întunericului unui păgânism care nu ne-a reprezentat niciodată ca popor. DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ

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