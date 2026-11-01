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DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ | Pr. Dan Damaschin

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De ce trebuie să celebreze creștinii sărbătoarea păgână „Halloween”? Ar fi mai bine să urmăm exemplul Pr. Dan Damaschin, cel iubitor și iubit de copiii orfani, care a decis să aducă lumina lui Hristos din icoana bizantină în întunericului unui păgânism care nu ne-a reprezentat niciodată ca popor. DE HALLOWEEN CU SFINȚII PE STRADĂ

Vizionare cu folos!

           

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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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