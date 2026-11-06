Între 3 și 5 noiembrie 2026, a avut loc în Grecia, la Centrul de Conferințe „Sfântul Apostol Pavel” al Mitropoliei de Corint, cea de-a 36-a Conferință Panortodoxă dedicată studiului ereziilor și pseudo-religiilor. CONFERINȚA PANORTODOXĂ DESPRE EREZII ȘI PSEUDO-RELIGII (ASTROLOGIE ȘI GHICIREA VIITORULUI)

Conferința panortodoxă din Corint

Ediția din acest an s-a concentrat pe fenomene tot mai răspândite în societatea actuală, incluzând prezentarea unor referate pe teme precum: astrologia, magia, ghicirea viitorului. La întâlnire au fost prezenți ierarhi, cadre didactice de specialitate și preoți care au demonstrat influența nefastă a noilor mișcări pseudo-religioase, care adesea urmăresc atragerea credincioșilor în scopuri de câștig financiar.

Tema principală a dezbaterii teologice a vizat conștientizarea și evidențierea incompatibilității dintre Biserica Ortodoxă și practicile magice, de sorginte esoterică. S-a precizat faptul că magia, astrologia și ghicitul nu sunt simple opțiuni inofensive de divertisment, ci au efecte directe și profunde asupra vieții concrete și a stării sufletești a credincioșilor. Astfel, Biserica consideră esențial să își ajute credincioșii să-și dezvolte o gândire critică puternică pentru a distinge înșelăciunea.

Nu tot ceea ce este spiritual este și benefic. Energia spirituală poate fi de natură demonică, deoarece și demonii sunt spirite care însă sunt lipsite de Harul lui Dumnezeu și atrag sufletele oamenilor în înșelări care să îi abată de la calea Bisericii lui Hristos.

S-a discutat de asemenea despre combaterea superstițiilor, deoarece există îngrijorarea că mulți creștini recurg la astrologie sau ghicit în loc să își pună nădejdea și credința în mâinile lui Dumnezeu.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel

Preafericitul Părinte Daniel a transmis, prin reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Conferință, PS Siluan al Ungariei, un mesaj important prin care face o mențiune clară și fără echivoc:

„Orice încercare de a dobândi putere prin practici magice este o abatere de la dreapta credință. Magia, astrologia, prezicerea îi îndepărtează pe oameni de comuniunea autentică și vie cu Dumnezeu.” Părintele Patriarh a mai completat în mesaj că aceste fenomene aduc o „falsă libertate” și o „pseudo-spiritualitate care înlocuiește credința autentică”.

Concluzii finale

Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Pireu a declarat, ca o concluzie a acestei conferințe panortodoxe că astfel de practici esoterice îndepărtează pe om de Dumnezeu și a făcut un apel ferm la discernământ duhovnicesc în fața asaltului practicilor oculte contemporane.

Deși condamnarea acestor practici este fermă, teologia pastorală a Bisericii privește cu multă compasiune către credincioșii care le cad victime. Adesea, relația cu Dumnezeu în momente de depresie poate părea extrem de grea. Când ești epuizat psihic, să te rogi, să postești sau să aștepți cu răbdare un răspuns de la Dumnezeu pare peste puteri. Practicile oculte sau pseudo-religioase promit rezolvări magice, „fără efort” și fără a cere o transformare interioară a omului. De aceea trebuie să conștientizăm, după învățătura de secole a Părinților, că purtarea Crucii este necesară fiecăruia dintre noi, spre sporirea duhovnicească a sufletului, care nu poate învia decât prin Crucea lui Hristos.