Vă oferim cuvântul cald și povățuitor al Pr. Filip Hall, despre dorința păguboasă de a plăcea altora, de a ține cont de părerile altora, astfel încât devenim frustrați și într-un război inutil cu noi înșine și cu cei din jur. ARHIM. FILIP HALL | De ce contează părerea celorlalți despre tine?

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