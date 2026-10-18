Astăzi, la 36 de ani de la urcarea la ceruri a Părintelui Paisie Olaru, vă invităm să ascultați un cuvânt liniștitor, plin de duh, menit să ne adune puterile sufletului și să ne aducă pacea lăuntrică. SF. PAISIE OLARU | Cuvânt deosebit pentru LINIȘTEA SULETULUI
Audiție cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.