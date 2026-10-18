Astăzi, la 36 de ani de la urcarea la ceruri a Părintelui Paisie Olaru, vă invităm să ascultați un cuvânt liniștitor, plin de duh, menit să ne adune puterile sufletului și să ne aducă pacea lăuntrică. SF. PAISIE OLARU | Cuvânt deosebit pentru LINIȘTEA SULETULUI

Audiție cu folos!