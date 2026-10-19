Vă invităm să vizionați filmul documentar despre viața unei sfinte recent canonizate de către Patriarhia Română, Sf. Filofteea de la Pasărea, mama Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, blânda mamă și ulterior, monahie cu viață cuvioasă. SF. FILOFTEIA DE LA PASĂREA | FILM DOCUMENTAR
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.