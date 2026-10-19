Vă invităm să vizionați filmul documentar despre viața unei sfinte recent canonizate de către Patriarhia Română, Sf. Filofteea de la Pasărea, mama Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, blânda mamă și ulterior, monahie cu viață cuvioasă. SF. FILOFTEIA DE LA PASĂREA | FILM DOCUMENTAR

Vizionare cu folos!