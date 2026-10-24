Vă invităm să vizionați un podcast folositor între Părintele Teologos de la Muntele Athos și Pr. Dan Damaschin, despre modul în care putem salva și educa tinerii generației Z de azi. PĂRINTELE TEOLOGOS | DE CE SUNT TINERII TRIȘTI AZI?
Vizionare cu folos!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.