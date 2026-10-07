Vă invităm să vizionați un interviu video cu Părintele Savatie Baștovoi, despre Dumnezeu și oameni, viață și moarte, iubire și cum să trăim frumos. Totodată aflați detalii impresionante din viața Părintelui care ne împărtășește câte puțin din tainele vieții monahale la Oricova. NEVOIA DE IUBIRE | EMISIUNE CU PR. SAVATIE BAȘTOVOI
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.