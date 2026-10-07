articole, emisiuni, Părinți, Video

NEVOIA DE IUBIRE | EMISIUNE CU PR. SAVATIE BAȘTOVOI

Posted on by Redactor

Vă invităm să vizionați un interviu video cu Părintele Savatie Baștovoi, despre Dumnezeu și oameni, viață și moarte, iubire și cum să trăim frumos. Totodată aflați detalii impresionante din viața Părintelui care ne împărtășește câte puțin din tainele vieții monahale la Oricova. NEVOIA DE IUBIRE | EMISIUNE CU PR. SAVATIE BAȘTOVOI

           

Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…



Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

Valoarea donației
Frecvența donației

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la ATITUDINI - Mănăstirea Paltin

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura