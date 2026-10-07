Vă invităm să vizionați un interviu video cu Părintele Savatie Baștovoi, despre Dumnezeu și oameni, viață și moarte, iubire și cum să trăim frumos. Totodată aflați detalii impresionante din viața Părintelui care ne împărtășește câte puțin din tainele vieții monahale la Oricova. NEVOIA DE IUBIRE | EMISIUNE CU PR. SAVATIE BAȘTOVOI