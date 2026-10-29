Vă oferim un cuvânt autentic și practic al Părintelui Mitropolit Athanasie de Limassol despre puterea pe care Hristos ne-o oferă dacă dorim să biruim o patimă anume, cu adevărat. Cum o biruim, de fapt? IPS ATHANASIE DE LIMASSOL | Hristos îți dă puterea să învingi patima
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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.