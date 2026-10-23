Vă invităm să vizionați un scurt documentar despre pătimirile Sf. Preot Constantin Sârbu în închisorile gulagului comunist. HARUL ÎN CĂTUȘE | SF. CONSTANTIN SÂRBU | Video

Vizionare cu folos! Să avem rugăciunile Sf. Preot mucenic și mărturisitor Constantin Sârbu!