Vă invităm să vizionați un scurt documentar despre pătimirile Sf. Preot Constantin Sârbu în închisorile gulagului comunist. HARUL ÎN CĂTUȘE | SF. CONSTANTIN SÂRBU | Video
Vizionare cu folos! Să avem rugăciunile Sf. Preot mucenic și mărturisitor Constantin Sârbu!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.