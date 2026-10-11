Vă oferim o selecție de interviuri scurte dar foarte profunde, cu isihastul închisorilor, Marin Răducă, în dialog cu maicile de la Mănăstirea Paltin. Sfaturi prețioase de o rară înțelepciune, dobândită în focul pătimirilor din gulagul comunist. DE VORBĂ CU MARIN RĂDUCĂ | ÎNȚELEPTUL PĂTIMITOR AL LUI HRISTOS