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CUM A APĂRUT METANIERUL? VIDEO

Posted on by Redactor

Vă invităm să vizionați un scurt documentar despre istoria metanierului, cum a apărut și cum îl foloseau la început Părinții pustiei? CUM A APĂRUT METANIERUL? VIDEO

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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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