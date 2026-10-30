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CRUCEA ȘI VRĂJITORIA ÎN AFRICA

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Vă oferim mărturia IPS Hariton, Mitropolit de Kananga, despre puterea Bisericii lui Hristos pe întunecatul pământ african, încă bântuit de păgânism și practici vrăjitorești. CRUCEA ȘI VRĂJITORIA ÎN AFRICA

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Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.

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