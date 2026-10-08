Vă oferim un dar minunat închinat Sfintei Parascheva, o cântare și prinos de mulțumire adus de către niște copii talentați și cu inimi curate și credincioase. Bunul Dumnezeu să le țină darul și să le înmulțească talantul! CÂNTAREA SF. CUVIOASE PARASCHEVA | Ekatharina Brückmann

Audiție plăcută!