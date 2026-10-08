Vă oferim un dar minunat închinat Sfintei Parascheva, o cântare și prinos de mulțumire adus de către niște copii talentați și cu inimi curate și credincioase. Bunul Dumnezeu să le țină darul și să le înmulțească talantul! CÂNTAREA SF. CUVIOASE PARASCHEVA | Ekatharina Brückmann
Audiție plăcută!
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.