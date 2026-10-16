Vineri, 23 octombrie, chiar în ziua adormirii sale, va avea loc la Mănăstirea Mihai Vodă din str. Sapienței, canonizarea Sf. Preot Mucenic Constantin Sârbu, pătimitor în închisori și mărturisitor al lui Hristos în timpul regimului comunist. CANONIZAREA SF. PR. MUCENIC CONSTANTIN SÂRBU VA FI PROCLAMATĂ LA BUCUREȘTI

Evenimentele liturgice se vor desfășura după următorul program:

Joi, 22 octombrie 2026 (ora 16:00): Slujba Privegherii.

Vineri, 23 octombrie 2026 (ora 08:00): Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Vineri, 23 octombrie 2026 (ora 11:00): Ceremonia oficială de proclamare locală, citirea Tomosului Sinodal și prezentarea icoanei sfântului

Ziarul Patriarhiei Române, ziarul Lumina, ne informează că în data de 15 octombrie, la Biserica Sapienței, a avut loc o ședință dedicată pregătirii proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, ce a reunit reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor implicate în organizarea evenimentului, dele­gați ai Patriarhiei Române și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Biserica se îmbogățește cu încă un rugător

Părintele Dumitru Ștefă­nescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a subliniat impor­tanța acestui eveniment care va avea loc în Capitală: „Acest eveniment se va desfășura cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel, vineri, 23 octombrie 2026.

Sfânta Liturghie și proclamarea locală a canonizării vor fi precedate, în seara zilei de joi, 22 octombrie, de slujba Privegherii, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Avem marea bucurie ca Sfânta Liturghie să fie săvârșită de cinci ierarhi ai Bisericii și, în același timp, așteptăm participarea unui număr însemnat de credincioși, întrucât există o evlavie deosebită a locuitorilor Capitalei, dar nu numai a acestora, față de Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu.

Ne-am bucurat de sprijinul autorităților și al in­sti­tuțiilor implicate, care sunt partenere în organizarea acestui eveniment”.

La rândul său, dl Răzvan Clipici, consilier patriarhal, a subliniat importanța acestui eveniment în cadrul Patriarhiei Române: „Pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și pentru întreaga Patriarhie Română, canonizarea Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu reprezintă o mare binecuvântare, având în vedere faptul că Biserica se îmbogățește cu încă un rugător înaintea lui Dumnezeu.

În cazul Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu avem și dovada incontestabilă a sfințeniei, reprezentată de moartea sa mucenicească, de faptul că L-a iubit pe Dumnezeu atât de mult, încât și-a dat viața pentru credința în Mântuitorul Iisus Hristos și pentru mărturisirea adevărului”.

Mănăstirea Mihai Vodă, împreună organizatoare cu Biserica Sapienței

Monahia Cipriana Tănase, stareța Mănăstirii Mihai Vodă din Capitală, care va fi gazda acestui mult așteptat eveniment, a evidențiat importanța duhovnicească a proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu:

„La data de 23 octombrie 2026 va avea loc, la Mănăstirea Mihai Vodă, proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. Acest eveniment va fi găzduit de mănăstirea noastră și va reprezenta, de la reactivarea așezămân­t­u­lui monahal, la data de 1 mai a acestui an, primul eveniment de o importanță spirituală și duhovnicească deosebită pentru București și pentru întreaga țară.

Pentru mănăstirea noastră, acest eveniment reprezintă o mare binecuvântare și ne bucurăm că, împreună cu Parohia Sapienței, am reușit să contribuim, din punct de vedere organizatoric, la pregătirea acestui moment deosebit. Îi invităm pe toți credincioșii, iubitori de Hristos și de sfinții Săi, să participe la aceste manifestări liturgice, atât în seara zilei de 22 octombrie, la slujba Privegherii, cât și în dimineața zilei de 23 octombrie, la Sfânta Liturghie”.

Baldachinul Sfântului

Marți, 6 octombrie, a fost montat la Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Sapienței, baldachinul ce va purta, spre închinare, racla de argint ce va adăposti cinstitele moaște ale Sf. Constantin Sârbu.

Într-un comunicat al Bisericii Sapienței aflăm cum a decurs evenimentul așezării acestui baldachin în biserica în care Sf. Constantin Sârbu a slujit ca preot pentru 11 ani, un moment emoționant pentru întreaga comunitate parohială din București: Cu un smerit prilej de recunoștință pentru mărturisirea credinței ortodoxe în perioada în care a fost închis pe nedrept, adesea fără a prinde răgaz pentru odihnă ori dormind pe paturile suferinței din închisoare, Sfânta noastră Biserică a pregătit, spre cinstirea Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, un baldachin din lemn de stejar, pe care va fi așezată spre cinstire racla cu sfintele sale moaște.