A apărut Revista ATITUDINI Nr. 98 dedicată Maicii PENELOPE IANOLIDE

De asemenea, în paginile acestui număr, puteți descoperi minuni recente și taine cutremurătoare despre Sf. Gherasim din Kefalonia, împărtășite chiar de către maica Justina, viețuitoare în mănăstirea sfântului Gherasim. Nu lipsesc articolele duhovnicești ale unor Părinți îmbunătățiți, paginile de memorialistică, relatările unor convertiri uimitoare și, bineînțeles, un cuvânt mereu actual al Părintelui Justin Pârvu, pentru vremurile dificile în care ne aflăm.
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SUMAR
01 | 7 ANI DE LA TRECEREA LA DOMNUL A TEODOREI STAMATE
04 | DESTINE ȘI DESTINE: VIAȚA ȘI MĂRTURIA SCHIMONAHIEI PENELOPE IANOLIDE
18 | RUXANDRA DAVID: MAICA PENELOPE SAU BUNICA MEA, CONSTANȚA IANOLIDE
22 | DE LA SOȚIA DESĂVÂRȘITĂ A LUI IOAN IANOLIDE LA MIREASA LUI HRISTOS. CUM DEVENIM MAI BUNI? DE VORBĂ CU MAICA PENELOPE IANOLIDE
30 | PR. JUSTIN PÂRVU: CUM NE APĂRĂM, DE FAPT, CREDINȚA ȘI NEAMUL?
35 | „TU O SĂ VII SĂ-MI FACI DRUMUL, AICI LA MĂNĂSTIRE”. DIN MINUNILE PĂRINTELUI JUSTIN
38 | MONAHIA ISIDORA SLAVKOVA: RELAȚIA DUHOVNICEASCĂ CU PĂRINTELE JUSTIN, DUHOVNICUL DESĂVÂRȘIT
47 | VORBE DE DUH ÎNTRE PR. SIMEON DE LA SIHĂSTRIA ȘI MONAHUL PROCLU. „SĂ CĂPĂTĂM DORUL DE DUMNEZEU!”
51. „COMUNIȘTII AU UMPLUT CERUL DE SFINȚI”. AMINTIRI DIN DETENȚIE CU IOAN POPESCU
60 | PR. GHEORGHE CALCIU: DESPRE SF. IOAN BOTEZĂTORUL ȘI DOGMELE NEALTERATE ALE BISERICII ORTODOXE
67 | PR. MIRON MIHĂILESCU. „CÂT DE FRUMOS NE ASEMĂNĂM CU DUMNEZEU!”
75 | O CONVERTIRE MINUNATĂ. DIN SLOVACIA CATOLICĂ LA ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ
80 | TAINA SF. GHERASIM DIN KEFALONIA – IZBĂVITORUL DE DUHURI NECURATE ȘI BOLI PSIHICE. INTERVIU CU MONAHIA JUSTINA
89 | CUM ERA STAREȚUL DANIIL SANDU TUDOR? DE VORBĂ CU SPIRIDON ROIU, UCENICUL LUI
99 | DICTATURA BIOMETRICĂ ÎN GRECIA IA AMPLOARE. PROTEST MASIV ÎMPOTRIVA NUMĂRULUI PERSONAL BIOMETRIC
103 | ANDREI CIOBOTARU: POEZII MĂRTURISITOARE
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