A apărut Revista ATITUDINI Nr. 98. Un Număr dedicat Schimonahiei Penelope Ianolide (1925 – 2025), fosta soție a mărturisitorului Ioan Ianolide care, la vârsta de 98 de ani, s-a retras la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă, unde practica necontenit Rugăciunea lui Iisus. Descoperiți mărturii emoționante din viața familiei Ianolide, o viață dedicată și închinată trăirii autentice în Hristos. Totodată descoperiți și darurile duhovnicești de care maica Penelope s-a învrednicit în ultima parte a vieții ei, când se ruga pentru întreaga lume și a cărei binecuvântare rodea în sufletele celor ce pășeau pragul smeritei chilii din căminul pentru bătrâne, deservit de către maicile din mănăstirea Paltin. A apărut Revista ATITUDINI Nr. 98 dedicată Maicii PENELOPE IANOLIDE

De asemenea, în paginile acestui număr, puteți descoperi minuni recente și taine cutremurătoare despre Sf. Gherasim din Kefalonia, împărtășite chiar de către maica Justina, viețuitoare în mănăstirea sfântului Gherasim. Nu lipsesc articolele duhovnicești ale unor Părinți îmbunătățiți, paginile de memorialistică, relatările unor convertiri uimitoare și, bineînțeles, un cuvânt mereu actual al Părintelui Justin Pârvu, pentru vremurile dificile în care ne aflăm.

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SUMAR

01 | 7 ANI DE LA TRECEREA LA DOMNUL A TEODOREI STAMATE

04 | DESTINE ȘI DESTINE: VIAȚA ȘI MĂRTURIA SCHIMONAHIEI PENELOPE IANOLIDE

18 | RUXANDRA DAVID: MAICA PENELOPE SAU BUNICA MEA, CONSTANȚA IANOLIDE

22 | DE LA SOȚIA DESĂVÂRȘITĂ A LUI IOAN IANOLIDE LA MIREASA LUI HRISTOS. CUM DEVENIM MAI BUNI? DE VORBĂ CU MAICA PENELOPE IANOLIDE

30 | PR. JUSTIN PÂRVU: CUM NE APĂRĂM, DE FAPT, CREDINȚA ȘI NEAMUL?

35 | „TU O SĂ VII SĂ-MI FACI DRUMUL, AICI LA MĂNĂSTIRE”. DIN MINUNILE PĂRINTELUI JUSTIN

38 | MONAHIA ISIDORA SLAVKOVA: RELAȚIA DUHOVNICEASCĂ CU PĂRINTELE JUSTIN, DUHOVNICUL DESĂVÂRȘIT

47 | VORBE DE DUH ÎNTRE PR. SIMEON DE LA SIHĂSTRIA ȘI MONAHUL PROCLU. „SĂ CĂPĂTĂM DORUL DE DUMNEZEU!”

51. „COMUNIȘTII AU UMPLUT CERUL DE SFINȚI”. AMINTIRI DIN DETENȚIE CU IOAN POPESCU

60 | PR. GHEORGHE CALCIU: DESPRE SF. IOAN BOTEZĂTORUL ȘI DOGMELE NEALTERATE ALE BISERICII ORTODOXE

67 | PR. MIRON MIHĂILESCU. „CÂT DE FRUMOS NE ASEMĂNĂM CU DUMNEZEU!”

75 | O CONVERTIRE MINUNATĂ. DIN SLOVACIA CATOLICĂ LA ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ

80 | TAINA SF. GHERASIM DIN KEFALONIA – IZBĂVITORUL DE DUHURI NECURATE ȘI BOLI PSIHICE. INTERVIU CU MONAHIA JUSTINA

89 | CUM ERA STAREȚUL DANIIL SANDU TUDOR? DE VORBĂ CU SPIRIDON ROIU, UCENICUL LUI

99 | DICTATURA BIOMETRICĂ ÎN GRECIA IA AMPLOARE. PROTEST MASIV ÎMPOTRIVA NUMĂRULUI PERSONAL BIOMETRIC

103 | ANDREI CIOBOTARU: POEZII MĂRTURISITOARE