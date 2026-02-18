Vă invităm să vizionați un podcast impresionant cu Părintele Theologos de la Sf. Munte Athos și bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu, despre problemele tinerilor, lipsa bucuriei, generația tristă și asaltul informațional de azi. Cum remediem situația? VIRGIL VLĂESCU | DE CE NU SE POT BUCURA TINERII?

Vizionare cu folos!