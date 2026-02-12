O pildă imensă de răbdare a nedreptăților, o femeie cu tărie de bărbat, care a luat asupra ei păcatul desfrânării unui soldat nelegiuit. Aflați câteva crâmpeie din viața tulburătoare a Sf. Maria de Bitinia, relatată de Sf. Ilarion Felea. SFÂNTA DEGHIZATĂ ÎN BĂRBAT | SF. MARIA DE BITINIA

Fratele Marin era Maria

Această femeie, care și-a schimbat hainele și numele în Marin, ne-a lăsat un mult grăitor exemplu de răbdare a unei mari asupriri. Ca să poată intra împreună cu tatăl ei după trup în mănăstire, și-a schimbat hainele femeiești și s-a îmbrăcat bărbătește. Așa s-au făcut amândoi monahi fără să mai știe altcineva că Marin este Maria.

Învinuită pe nedrept

O dată, găzduind împreună cu alți frați călugări în casa unui om, „Marin” a fost învinuit că a stricat fecioria fetei găzduitorului. Fără să se supere, Maria a primit ocara și asuprirea. A recunoscut și a mărturisit acel mare păcat, pentru care a fost izgonită din mănăstire, și trei ani de zile s-a ostenit, cum a putut, să crească acel copil născut din nelegiuire.

Adevărul însă nu poate fi îngropat. După ce s-a canonisit mult și greu cu creșterea copilului, „Marin” a fost primit iarăși în mănăstire, cu copilul. Iar când a murit au cunoscut toți că mult asupritul și năpăstuitul Marin este femeie.

Tot atunci, fiica găzduitorului, care asuprise pe Marin, mustrată de conștiință, a mărturisit că tatăl copilului fusese un soldat nelegiuit. Auzind acestea, călugării mănăstirii care și ei o asupriseră și o numiseră ticăloasă pe cea cuvioasă, acum se minunau de răbdarea ei și au început a o cinsti și ferici, ca pe o sfântă.

(Extras din „Cuvantari la Vietile Sfintilor” de Preot Ilarion V. Felea VOL I”)