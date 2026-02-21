Descoperiți o mare minune a Sf. Ilie Lăcătușu, care a lucrat în familia D-nei Daniela, ce avea serioase probleme la nașterea pruncului. Sf. Ilie Lăcătușu a fost recent canonizat de către Patriarhia Română. SF. ILIE LĂCĂTUȘU | MINUNE INCREDIBILĂ LA NAȘTEREA UNUI COPIL

Nu puteau avea copii…

Numele meu este Daniela şi am 31 de ani. Sunt căsătorită de 11 ani şi ca orice cuplu spun eu, ne-am dorit după căsătorie un copil. Dar nu a fost să fie cum ne aşteptam noi, Dumnezeu avea alte planuri cu noi. Din această dorinţă am început în 2004 să mergem la doctor ca să vedem care este cauza, şi care dintre noi are probleme de infertilitate. După analize s-a dovedit că soţul avea pe atunci astenospermie. De atunci am tot fost pe la diferiţi medici şi N cabinete şi spitale, de unde plecam din ce în ce mai deznădăjduită, toată lumea îmi spunea că aşa nu voi avea copii niciodată. Starea soţului se degrada odată cu trecerea timpului, a făcut mai apoi, oligoastenospermie, după aceea oligoastenoteratospermie şi uite aşa încet dar sigur ne îndreptăm spre nicăieri.

În anul 2009, o colegă de serviciu mi-a spus că reuşita mea stă în mâinile unui preot şi că acesta stă cu mantia desfăcută asuprea mea de parcă mă protejează. Nu ştiam pe atunci de Părintele Ilie Lăcătuşu. Tot ea mi-a povestit de el după două săptămâni şi mi-a spus să mă duc să mă rog la el că mă ajută cu siguranţă.

Închinarea la moaștele Sf. Ilie Lăcătușu

Nu ştiam ce să cred, aşa că am hotărât să mă duc să văd, de curiozitate despre ce e vorba, aşa am ajuns la Giuleşti la racla Sfântului, am intrat cu teamă, teamă de necunoscut cred iar uimirea mea a fost fără margini. Sfântul Părinte Ilie Lăcătuşu părea un bunic care doarme, avea o mână caldă şi un chip liniştitor. Ceva, când m-am aflat în prezenţa lui, mi-a umplut sufletul de bucurie şi de linişte. O mare minune că se află printre noi. Am plecat de la Sfântul, rugându-l să mă ajute. Eram bucuroasă, mă simţeam de parcă îmi luase de pe suflet toată povara pe care o dusesem până atunci. Am plecat şi parcă abia aşteptam să mă reîntorc.

Odată cu mersul la racla Sfântului, am reluat mersul la medic. Aşa că, în urmă cu două luni, făcuse soţul analize hormonale, spermograma şi ecografie, analize care au ieşit cum altfel decât prost. Acum am repetat analizele ca să ne ducem cu ele actualizate şi nu cu cele vechi de 2 luni. Vineri am făcut analizele, duminică am fost la Sfântul şi m-am rugat să-mi vindece soţul de neputinţa de a avea copii, iar luni când am luat rezultatele soţul meu nu mai avea nicio problemă (analiza hormonală era perfectă, spermograma de la 1mil/mil crescuse peste noapte la 8mil/mil iar despre ecografia care spunea înainte că ar avea varicocel şi prostata …erau poveşti, nu mai avea nimic). Toate acestea dispăruseră ca prin minune.

Uimirea medicilor

Luni am fost cu ele la doctor să le interpreteze şi ne-a trimis acasă, fiind uimit şi fără să-şi poată explica ce s-a întâmplat. Dar eu ştiam că era minunea Sfântului Ilie şi că-mi ascultase rugăciunea. Ce nu ştiam eu e că îmi ascultase rugăciunea până la capăt şi că eram deja însărcinată iar eu nici nu bănuiam. La câteva zile am făcut un test de sarcină fără ca să am simptome sau să-mi fi întârziat menstruaţia. Aşa parcă-mi spunea mie ceva în sufletul meu să fac şi bineînţeles că mi s-a confirmat minunea Sfântului Ilie Lăcătuşu. Îmi dăduse acest minunat dar.

Dar minunile pe care Sfântul le-a făcut pentru noi cât şi ajutorul pe care ni la dat nu s-a oprit aici.

Minunea din timpul sarcinii

În timpul sarcinii la o ecografie medicul ne-a spus că fătul are o problemă la cap ce se numea hidocel. Ceva ca o punguţă cu lichid ne spunea el, care dacă nu dispare după naşterea copilului, va trebui operată dacă se măreşte. Am căutat iar ajutorul Sfântului care nu a întârziat să apară. Şi luna următoare la ecografie medicul nici nu şi-a mai dat seama că ar fi avut ceva vreodată, nici nu îşi mai aducea aminte.

Aşa am născut în septembrie o minunăţie de băieţel perfect sănătos, doar ca Dumnezeu avea să ne pună din nou la încercare. În a doua zi după ce am născut, mă aflam încă în maternitate şi, în timp ce mângâiam bebeluşul, am sesizat că la cap pe partea stânga avea ceva ce simţeam la mână… Ceva tare, ceva ce nu-mi puteam explica dar ştiam că ceva nu este în regulă.

O nouă minune a Sf. Ilie

Am chemat asistenta care, la rândul ei, a chemat neonatologul care, după ce a examinat copilul, mi-a spus că are la cap o bucăţică de os şi că aşa s-a născut el… Și că nu are ca să-i facă, că nu va afecta în nici un fel copilul, dar că aşa va rămâne. Nu era vizibil dar pentru că noi ştiam era, zic eu, psihic deranjant.

I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu are copilul probleme din cauza aceasta şi am încercat să nu mă mai gândesc. Dar nu am putut, aşa că la câteva luni am luat copilul şi m-am dus cu el la Giuleşti, la Sfântul Părinte Ilie Lăcătuşu şi l-am rugat să aibă grijă de el ca şi până acum, pentru că el mi l-a dat. Nu după mult timp, am sesizat într-o zi, la băiţă, că băiatul nu mai avea nimic la cap, nici urmă de osişor, capul era perfect neted şi rotund, nici urmă de ceva care să te facă să crezi că ar fi existat vreodată vreo problemă.

