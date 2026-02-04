Vă invităm să ascultați o emisiune bine documentată despre mărturiile de sfințenie care au stat la baza dosarului de canonizare al maicii Elisebata pustnica, ale cărei sfinte moaște se află la mănăstirea Pasărea din București. SF. ELISABETA PUSTNICA | MĂRTURIILE CARE AU STAT LA BAZA CANONIZĂRII
Vizionare cu folos!
Puteți sprijini activitatea editorială a revistei ATITUDINI și prin Paypal.
POMELNICE ȘI DONAȚII
Dacă doriți să contribuiți în sprijinul activităților mănăstirii noastre, ctitorie a vrednicului de pomenire Arhimandrit Justin Pârvu, o puteți face folosind formularul de plată de mai jos…
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.