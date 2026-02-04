Vă invităm să ascultați o emisiune bine documentată despre mărturiile de sfințenie care au stat la baza dosarului de canonizare al maicii Elisebata pustnica, ale cărei sfinte moaște se află la mănăstirea Pasărea din București. SF. ELISABETA PUSTNICA | MĂRTURIILE CARE AU STAT LA BAZA CANONIZĂRII

Vizionare cu folos!