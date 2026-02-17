Vă invităm să ascultați câteva minuni și mărturii noi despre Sfântul Părintele Arsenie Boca, relatate de către ucenici ai acestui mare sfânt al Ardealului. Un documentar realizat de ASCOR Cluj. SF. ARSENIE DE LA PRISLOP | DOCUMENTAR ASCOR
Vizionare cu folos!
Amintim faptul că mănăstirea noastră deservește activitățile caritabile ale Fundației Justin Pârvu, care deține Azilul pentru bătrâne – ”Sf. Spiridon”, unde maicile se silesc să le îngrijească cu dragoste și rugăciune ca pe Însuși Hristos Domnul.