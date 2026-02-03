Vă invităm să ascultați o scurtă și frumoasă omilie despre importanța Psalmului 151 din Psaltirea Împăratului David. Un psalm mai puțin cunoscut, care este trecut în afara celor 20 de catisme ale Psaltirii și care descrie în câteva rânduri taina Împăratului David, cel ales de Dumnezeu. PSALMUL MAI PUȚIN CUNOSCUT DIN PSALTIREA LUI DAVID

Vizionare cu folos! Nu uitați să activați subtitrarea!